देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का एलान, जानें कितना होगा किराया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने इस स्लीपर ट्रेन के रूट का एलान भी कर दिया है। ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। इस ट्रेन के अंदर की फोटो भी सामने आई हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक बिस्तर (बेड) मिलने वाले हैं, जिससे लंबे सफर के दौरान यात्री अब वंदे भारत में सोते हुए भी जा सकेंगे।