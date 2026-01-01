देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का एलान, जानें कितना होगा किराया

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    देश को जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। न ...और पढ़ें

    पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (भारतीय रेलवे)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने इस स्लीपर ट्रेन के रूट का एलान भी कर दिया है। ये वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नए साल 2026 में 17 या 18 जनवरी के दिन इस ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है।

    पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। इस ट्रेन के अंदर की फोटो भी सामने आई हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक बिस्तर (बेड) मिलने वाले हैं, जिससे लंबे सफर के दौरान यात्री अब वंदे भारत में सोते हुए भी जा सकेंगे।

    देश में चल रही पिछली वंदे भारत ट्रेनों में चेयर सीट थी, जिससे लोग केवल बैठकर ही सफर कर सकते थे, लेकिन अब भारतीय रेलवे वंदे भारत की नई ट्रेनों में स्लीपर कोच भी लेकर आ रही है।

    कितना होगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया?

    भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट के एलान के साथ ही किराया भी जारी कर दिया है। ये स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलेगी। इस ट्रेन में 3AC में सफर करने के लिए किराया 2,300 रुपये रखा गया है, जिसमें यात्रियों को खाना भी मिलेगा। वहीं 2AC में सफर करने वाले यात्री के लिए किराया 3,000 रुपये और 1AC का किराया 3,600 रुपये रखा गया है।