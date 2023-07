Kerala: कस्टम की बड़ी कार्रवाई, कोचीन एयरपोर्ट पर जब्त किया 48 लाख रुपये का सोना

केरल में सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम ने कोचीन इंटरनेशल एयरपोर्ट पर 48 लाख रुपये मूल्य का 1.005 किलोग्राम सोना जब्त किया है। कस्टम ने बताया कि आगे की जांच जारी है। अन्य जानकारी का इंतजार है। इससे पहले कस्टम ने असम राइफल्स के साथ मिलकर शनिवार को मिजोरम में 48 बैग पोस्ता दाना और 100 बैग अवैध सुपारी जब्त की थी।

