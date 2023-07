हैदराबाद, एजेंसी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RJIA) पर हैदराबाद सीमा शुल्क ने दिनांक 17 जुलाई को 2 मामलों में 1.03 करोड़ रुपए और 1.725 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है।

सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक, पहले मामले में दुबई के रास्ते कुवैत से आ रहे एक यात्री से 72.55 लाख रुपए का कुल 1.225 किलो सोना जब्त किया था। यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

