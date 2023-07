Mizoram: असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, 48 बैग पोस्ता दाना और बड़ी मात्रा में अवैध सुपारी को किया जब्त

असम राइफल्स जिसे पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है ने अवैध तस्करी के खिलाफ अपना प्रयास जारी रखा है। इसी कड़ी में उसने मिजोरम में तस्करी के सरगनाओं को पकड़ने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया है। शुक्रवार को उसने एक संयुक्त अभियान में 48 बैग पोस्ता दाना और 100 बैग अवैध सुपारी को जब्त किया।

