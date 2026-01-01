सबरिमाला सोने की चोरी: पिनाराई विजयन ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि सबरिमाला सोने की चोरी मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच सही दिशा में चल रही है।

विजयन का कांग्रेस पर हमला

विजयन ने कहा कि कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश, एंटो एंटनी और आरोपी उण्णीकृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीर से सवाल उठते हैं कि ये लोग एक ही फ्रेम में कैसे आए और उन्हें सोनिया गांधी जैसे उच्च सुरक्षा वाले नेता तक पहुंच कैसे मिली।