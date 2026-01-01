सबरिमाला सोने की चोरी: पिनाराई विजयन ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सबरिमाला सोने की चोरी मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि सबरिमाला सोने की चोरी मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच सही दिशा में चल रही है।
विजयन का कांग्रेस पर हमला
विजयन ने कहा कि कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश, एंटो एंटनी और आरोपी उण्णीकृष्णन पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीर से सवाल उठते हैं कि ये लोग एक ही फ्रेम में कैसे आए और उन्हें सोनिया गांधी जैसे उच्च सुरक्षा वाले नेता तक पहुंच कैसे मिली।
एसआईटी जांच पर जोर
विजयन ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी तरह से हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को सबूत और जानकारी के आधार पर तय करना है कि किसे पूछताछ के लिए बुलाना है।
लड़ाई जारी
विजयन ने कहा कि सीपीआई और सीपीएम के बीच अच्छे संबंध हैं और एलडीएफ एकजुट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच में किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी।
यह भी पढ़ें- दिग्विजय सिंह ने मोदी-आडवाणी की फोटो दिखा समझाया 'संगठन का पावर', फिर भी हरियाणा में नहीं खड़ा हो पा रहा कांग्रेस संगठन
यह भी पढ़ें- MP में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का हल्ला तो मचाया, पर मैदान में फिसड्डी, दावे-आपत्ति में भाजपा आगे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।