MP में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का हल्ला तो मचाया, पर मैदान में फिसड्डी, दावे-आपत्ति में भाजपा आगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर खूब हल्ला मचाया। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। पूरे देश में अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रत्येक जिले में रैली की। अभियान के समर्थन में 35 लाख हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रीय संगठन को सौंपे गए।

मतदाता सूची के प्रारूप में जब 42.74 लाख नाम हटाए गए तो खूब हाय-तौबा मचाई। दावा किया गया कि यही वोट चोरी है, जिसके कारण भाजपा की सरकार बनी मगर जब सूची को सही करवाने के लिए दावा-आपत्ति करने का समय आया तो बयानबाजी के अलावा जमीनी स्तर पर काम करने में किसी ने कोई कोई रुचि नहीं दिखाई।

स्थिति यह है कि 23 दिसंबर से अब तक कांग्रेस के केवल 127 बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में भागीदारी की। इन्होंने 237 नाम जोड़ने और 38 के हटाने के लिए दावा-आपत्ति की। जबकि, भाजपा मतदाता सूची को लेकर सतर्क है। 283 बीएलए अब तक 811 नाम जोड़ने और 22 के हटाने के लिए आवेदन कर चुके हैं।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA को यह अधिकार दिया गया कि वे एक साथ 50 आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर BLA, जिला, विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉकवार प्रभारी नियुक्त किए। बूथ लेवल आफिसर (BLO) पर गणना पत्रक नहीं मिलने के आरोप लगाए। दावा किया कि एक-एक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची का सत्यापन होगा लेकिन जब यह करने का समय आया तो गंभीरता कहीं नजर नहीं आई।

अभी तक कोई भी वरिष्ठ नेता किसी भी बूथ पर नहीं पहुंचा। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से नाम जोड़ने और हटाने के लिए कुल 1,067 आवेदन हुए हैं। यह भी 428 BLA ने किए हैं। इनमें भी भाजपा के BLA की संख्या 283 है, यानी इस मामले में भी भाजपा ही सक्रिय है।

कांग्रेस की बात करें तो 65,014 BLA में से अब तक 127 ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में भाग लिया है। इन्होंने भी नाम जोड़ने के आवेदन अधिक किए हैं। इससे साफ है कि सूची के लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, वे वास्तव में आरोप ही हैं, अन्यथा जिनके नाम हटाए गए उनकी भीड़ मतदान केंद्रों पर लग रही होती।

नाम जोड़ने के 60,270 और हटाने के लिए 4,112 आवेदन 23 दिसंबर के बाद से अभी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 60,270 फार्म छह जमा हुए हैं। इसी तरह नाम हटाने के लिए 4,112 आवेदन किए गए हैं। 27 अक्टूबर 2024 के पहले नाम जोड़ने के 42,953 और हटाने के लिए 24,709 आवेदन हुए थे।

चुनाव निरस्त कर पुन: कराने की मांग उधर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुआई में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा से मिलने पहुंचा। शर्मा ने कहा कि भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 63,433 हजार, गोविंदपुरा में 97,052 हजार और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 81,235 हजार मतदाताओं के नाम एसआइआर में हटाए गए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में 42.74 लाख नाम हटाए गए। जबकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग 33 लाख वोट से हारी है। इससे साफ होता है कि जिनके नाम हटाए गए, उनके कारण यह स्थिति बनी, इसलिए चुनाव को शून्य कर फिर से कराए जाएं।

22 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन प्रारूप मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं हैं और वे पात्रता रखते हैं तो जुड़वाने के लिए फार्म छह, हटवाने के लिए फार्म सात और संशोधन के लिए फार्म आठ भर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम साढ़े पांच बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल आफिसर उपलब्ध करेंगे। इनके माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। नाम जोड़ने के लिए फार्म के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसे फार्म- आठ के साथ भी घोषणा-पत्र देना होगा।