मासिक आमदनी 50 हजार रुपये, फिर भी डकार रहे थे मुफ्त राशन... MP में 32 हजार अपात्रों के नाम कटे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में निश्शुल्क राशन वितरण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मासिक 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले करीब 32 हजार लोग भी मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। भारत सरकार द्वारा भेजी गई संदिग्ध हितग्राहियों की सूची के आधार पर की गई जांच के बाद इन अपात्रों के नाम राशन सूची से हटा दिए गए हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन हितग्राहियों की सूची भेजी थी, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है, या जो जीएसटी के दायरे में आते हैं अथवा किसी कंपनी संचालक हैं। इसके बाद कलेक्टरों के माध्यम से प्रदेशभर में सत्यापन कराया गया।

जांच में सामने आया कि 32,379 हितग्राहियों की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा 143 जीएसटी करदाता और 6,170 कंपनी संचालक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निश्शुल्क राशन ले रहे थे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 5.25 करोड़ हितग्राहियों को निश्शुल्क राशन वितरित किया जाता है, जिस पर करीब 22,600 करोड़ रुपये का खर्च आता है।

इससे पहले ई-केवाईसी के माध्यम से मृत, पलायन कर चुके या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने जैसे कारणों से करीब 20 लाख अपात्र हितग्राहियों के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। इसके बाद उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों की सूची पर कार्रवाई की गई।