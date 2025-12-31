Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भोपाल में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाला सनकी चोर गिरफ्तार, खुद पहनकर सो रहा था, पुलिस को ऐसे मिला सुराग

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में महिलाओं के अंतःवस्त्र चुराने वाले एक युवक दीपेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी न केवल अंडरगारमेंट्स चुराता था, बल्कि उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    युवक को जब पकड़ा गया, तब वह महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनकर सो रहा था (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है,जहां पुलिस ने महिलाओं के अंतःवस्त्र (अंडरगारमेंट्स) चोरी करने वाले एक सनकी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी न केवल महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराता था था, बल्कि उन्हें खुद पहनकर घूमता भी था। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से जब दबोचा, तब भी वह चोरी के कपड़े पहनकर सो रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अमरनाथ कॉलोनी की है। यहां रहने वाले एक डेयरी संचालक ने बताया कि रात करीब साढ़े बारह बजे उन्हें बालकनी में किसी अज्ञात व्यक्ति की परछाई नजर आई। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर आरोपी को ललकारा, तो वह वहां सुखाए गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स लेकर भाग गया। हड़बड़ी में भागते समय आरोपित का 'श्रमिक कार्ड' वहीं गिर गया, जिस पर उसका नाम दीपेश अंकित था।

    घर में सोता मिला आरोपी

    पीडित परिवार ने तुरंत इसकी सूचना कोलार पुलिस को दी। पुलिस ने श्रमिक कार्ड के पते पर जब आरोपित के घर दबिश दी, तो नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। आरोपित दीपेश अपने घर में सो रहा था और उसने चोरी किए हुए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने मौके से चोरी के अन्य वस्त्र भी बरामद किए हैं।

    एक ही रात में दो कालोनियों में की चोरी जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित ने पीडित के घर सेंध लगाने से पहले मंदाकिनी कालोनी में भी एक घर को निशाना बनाया था। वहां से चोरी किए गए कुछ वस्त्र भागते समय घर के पास ही छूट गए थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है।

    मानसिक विकृति का शिकार

    कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह किसी गंभीर मानसिक विकृति का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपित क्षेत्र में पहले भी इस तरह की वारदातों में संलिप्त रहा है। फिलहाल, क्षेत्र में इस विचित्र चोरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।