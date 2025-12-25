Language
    डिवाइडर से टकराया ट्रक, फिर बस से भिड़ा; चश्मदीदों ने बताया कर्नाटक बर्निंग बस का खौफनाक मंजर

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:34 AM (IST)

    कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में प्राइवेट स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान गई है। ट्रक से टक्कर के बाद बस में आ लग ...और पढ़ें

    कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम नौ लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी, इसी दौरान नेशनल हाईवे पर ये घटना हुई।

    दोनों वाहनों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद बस पूरी तरीके से जल गई। बस से कुछ यात्री निकलने में सफल हुए, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए। जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

    बस यात्री ने बयां किया डरावाना मंजर

    बस के भीतर मौजूद कुछ यात्रियों और अन्य चश्मदीदों उन हादसे के भयानक मंजर को साझा किया है। इस घटना में किसी तरीके से बचे हुए एक यात्री ने मंजर को बयां करते हुए बताया कि एक्सीडेंट के बाद यात्री चिल्ला रहे थे। यात्री ने बताया कि जिस दौरान ये हादसा वह सो रहा था, टक्कर के बाद वह सीट से नीचे गिर गया।

    यात्री का कहना है कि उसने अपने चारों ओर आग देखी, दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं खुला। यात्री का कहना है कि शीशा तोड़कर लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग तेज़ी से फैल रही थी। इसलिए यह मुश्किल हो गया।

    सचिन नाम के यात्री, जो उस सड़क पर यात्रा कर रहे थे; उन्होंने बताया कि स्लीपर बस ने हमें ओवरटेक किया। एक कंटेनर ट्रक, जो सड़क की दूसरी तरफ से आ रहा था, डिवाइडर पर चढ़ गया और बस से टकरा गया। ट्रक बस के उस हिस्से के पास टकराया जहां डीजल टैंक था।

    वहीं, सड़क पर जा रहे एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस एक्सीडेंट की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया और गाड़ियां करीब आठ किलोमीटर तक फंसी रहीं। उसने यात्रियों को इस रास्ते पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी।

    ट्रक ने फ्यूल टैंक में मारी टक्कर

    हादसे की शुरुआती जांच का हवाला देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक ने स्लीपर बस के फ्यूल टैंक में टक्कर मारी होगी, जिससे फ्यूल बाहर निकल गया। अधिकारी ने यह भी कहा कि इस टक्कर में ट्रक चालक समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ यात्री बच पाएं हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

