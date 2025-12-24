'मैं डिप्टी सीएम...', कर्नाटक में मुख्यमंत्री विवाद को लेकर डीके शिवकुमार का अहम बयान
कर्नाटक में सीएम पद को लेकर अटकलों के बीच, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह कांग्रेस हाईकमान में किसी से नहीं मिल रहे हैं और अपने पद से खुश हैं। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार लगाए जा रहे कयासों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस हाईकमान में किसी से नहीं मिल रहा हूं। मैं अपने डिप्टी सीएम के पद को लेकर खुश हूं।"
इससे पहले शुक्रवार को सिद्दरमैया ने विधानसभा में यह साफ किया था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस हाईकमान मेरे पक्ष में है। उन्होंने यह साफ किया था कि उनके दो-ढाई साल तक पद पर बने रहने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
क्यों हो रही है नेतृत्व परिवर्तन की बात?
कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया को उनके पद से हटाने को लेकर पिछले कई महीने से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी रख रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष स्थानीय स्तर पर है। इसमें हाईकमान की कोई भूमिका नहीं है।
डीके शिवकुमार ने क्या कहा था?
इससे पहले मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा था, "कोई समस्या नहीं है। आप (मीडिया) मुद्दे बना रहे हैं। मैंने जो कहना था, कहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। खरगे ने जो कहा है, वह भी सही है।''
उन्होंने मीडिया से पार्टी के आंतरिक मामलों की चिंता न करने की अपील की थी। बता दें कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष तब बढ़ा जब कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर तय किया। तो फिर उस कयास को एक बार फिर से हवा मिली जिसमें कहा जा रहा था कि सिद्दरमैया और शिवकुमार को 2.5-2.5 साल सीएम बनाने का करार था। सिद्दरमैया ने कहा कि अंतत: राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को मुख्यमंत्री परिवर्तन पर निर्णय ले सकते हैं।
