'मैं डिप्टी सीएम...', कर्नाटक में मुख्यमंत्री विवाद को लेकर डीके शिवकुमार का अहम बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार लगाए जा रहे कयासों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस हाईकमान में किसी से नहीं मिल रहा हूं। मैं अपने डिप्टी सीएम के पद को लेकर खुश हूं।"

इससे पहले शुक्रवार को सिद्दरमैया ने विधानसभा में यह साफ किया था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस हाईकमान मेरे पक्ष में है। उन्होंने यह साफ किया था कि उनके दो-ढाई साल तक पद पर बने रहने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

क्यों हो रही है नेतृत्व परिवर्तन की बात? कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया को उनके पद से हटाने को लेकर पिछले कई महीने से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी रख रहे हैं।

हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष स्थानीय स्तर पर है। इसमें हाईकमान की कोई भूमिका नहीं है। डीके शिवकुमार ने क्या कहा था? इससे पहले मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा था, "कोई समस्या नहीं है। आप (मीडिया) मुद्दे बना रहे हैं। मैंने जो कहना था, कहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। खरगे ने जो कहा है, वह भी सही है।''