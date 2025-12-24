'बटेंगे तो कटेंगे...', 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, BMC चुनाव के लिए किया गठबंधन का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने साथ आने का एलान कर दिया है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स फिर एक बार एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन की जानकारी दी।

नगर परिषद चुनाव (BMC) में दोनों पार्टी नेता अब एक साथ इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'हम एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं।'

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने गठबंधन की घोषणा के साथ ही 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा भी दिया। वहीं राज ठाकरे ने आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर कहा कि 'मुंबई को एक मराठी मेयर ही मिलेगा।'

उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 'जो लोग भाजपा के भीतर हो रही घटनाओं को सहन नहीं कर सकते, वे शिवसेना (यूबीटी)-एमएनएस गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं।'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पूरा परिवार एक साथ मंच पर खड़ा नजर आया। ठाकरे परिवार के साथ शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत भी दिखे।