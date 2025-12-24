Language
    'बटेंगे तो कटेंगे...', 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स, BMC चुनाव के लिए किया गठबंधन का एलान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने BMC चुनाव से पहले गठबंधन का एलान कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सा ...और पढ़ें

    उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने किया गठबंधन का एलान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने साथ आने का एलान कर दिया है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स फिर एक बार एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन की जानकारी दी।

    नगर परिषद चुनाव (BMC) में दोनों पार्टी नेता अब एक साथ इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'हम एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं।'

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने गठबंधन की घोषणा के साथ ही 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा भी दिया। वहीं राज ठाकरे ने आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर कहा कि 'मुंबई को एक मराठी मेयर ही मिलेगा।'

    उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 'जो लोग भाजपा के भीतर हो रही घटनाओं को सहन नहीं कर सकते, वे शिवसेना (यूबीटी)-एमएनएस गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं।'

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पूरा परिवार एक साथ मंच पर खड़ा नजर आया। ठाकरे परिवार के साथ शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत भी दिखे।

    पोस्टर पर बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर

    ठाकरे ब्रदर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच के पीछे लगे पोस्टर पर बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई. इस पोस्टर पर न तो उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगाई गई और न ही राज ठाकरे की। दोनों पार्टी के चुनावी चिह्न के बीच में बालासाहेब ठाकरे की फोटो को लगाया गया।

    बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उद्धव-राज

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने पिता बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने एक साथ पहुंचे। दोनों नेता अपनी पत्नियों के साथ शिवाजी पार्क स्थित स्मृति स्थल पर गए थे।

    शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और एमएनएस नेता अमित ठाकरे भी इस मौके पर परिवार के साथ नजर आए। गठबंधन के एलान से पहले भी पूरा ठाकरे परिवार बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचा था।