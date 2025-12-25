Language
    कर्नाटक: चित्रदुर्ग में ट्रक से टक्कर के बाद स्लीपर बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:40 AM (IST)

    कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही एक स्लीपर बस में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक लॉरी से टक्कर के बाद आग लग गई।

    चित्रदुर्ग में ट्रक से टक्कर के बाद स्लीपर बस में लगी आग। (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक स्लीपर प्राइवेट बस की टक्कर एक ट्रक (लोरी) से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर बस में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की जान गई है।

    जानकारी के अनुसार, ये बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। इस स्लीपर बस को 300 से अधिक किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। यह हादसा नेशनल हाईवे-48 (NH-48) पर हुआ।

    कब हुआ हादसा

    शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुरुवार सुबह 3 बजे के करीब हुआ। जिस दौरान यह टक्कर हुई और बस में आग लग अधिकांश यात्री बस में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक ने डिवाइडर पार किया और बस से टकरा गया, जिससे बस में आग लग गई।

    टक्कर के बाद बस में आग

    बताया जा रहा है कि बस और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज दूर तक सुनाई दी। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हालांकि, इस दौरान बस में से 9 लोग निकलने में कामयाब रहे। हालांकि, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।