कर्नाटक: चित्रदुर्ग में ट्रक से टक्कर के बाद स्लीपर बस में लगी आग, 10 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक स्लीपर प्राइवेट बस की टक्कर एक ट्रक (लोरी) से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर बस में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की जान गई है।

जानकारी के अनुसार, ये बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। इस स्लीपर बस को 300 से अधिक किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। यह हादसा नेशनल हाईवे-48 (NH-48) पर हुआ।

कब हुआ हादसा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुरुवार सुबह 3 बजे के करीब हुआ। जिस दौरान यह टक्कर हुई और बस में आग लग अधिकांश यात्री बस में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक ने डिवाइडर पार किया और बस से टकरा गया, जिससे बस में आग लग गई।