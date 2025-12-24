श्रावस्ती में कार-मैजिक वाहन की टक्कर, पांच मजदूर घायल; बौद्ध परिपथ पर हादसा

संवाद सूत्र, जागरण. इकौना (श्रावस्ती)। इकौना क्षेत्र में बौद्ध परिपथ पर लोहारनपुरवा गांव के निकट कार और मैजिक की टक्कर में पांच भट्ठा मजदूर घायल हो गए। इनमें से दो की हालत नाजुक बताई जाती है। गंभीरावस्था में सीएचसी से मेडिकल कालेज बहराइच के लिए रेफर किया गया है।

मैजिक वाहन पर सवार थे 16 मजदूर, इकौना क्षेत्र में बौद्ध परिपथ पर हुआ हादसा बहराइच जिले के रामगांव क्षेत्र के रमवापुर कला निवासी मजदूर सिद्धार्थनगर के बहादुरगंज में भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। मैजिक वाहन पर सवार होकर 16 मजदूर गांव वापस लौट रहे थे। इकौना क्षेत्र के लोहारनपुरवा के निकट सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकराकर मैजिक वाहन पलट गया। बहराइच के महराजगंज निवासी चालक सोनू रमवापुर कला के रामगांव निवासी वसीम हारुन, अफजल व रहमतुल्लाह घायल हो गए।