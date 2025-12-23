कानपुर में घने कोहरे की वजह से हादसा, रमईपुर के पास दो डंपर में जबरदस्त टक्कर
कानपुर के बिधनू रमईपुर में घने कोहरे के कारण दो डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में एक डंपर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। घने कोहरे की वजह से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब कानपुर में जबरदस्त हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से दो डंपर में भिड़ंत हो गई। एक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया।
बिधनू रमईपुर में सोमवार देर रात घने कोहरे की वजह से आगे चल रहे डंपर में पीछे से दूसरा डंपर भीड़ गया। डंपर की केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से चालक स्टेरिंग में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला और एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया।
सीतापुर हुसैन गंज निवासी चालक 30 वर्षीय अरुण कुमार सोमवार रात कबरई से गिट्टी लादकर लखनऊ जा रहा था। रमईपुर के पास करीब रात 12 बजे आगे चल रहे डंपर चालक ने ब्रेक लगा दी। घने कोहरे में कुछ दिखाई न देने कीबवजह से वह आगे चल रहे डंपर से भिड़ गया। जिससे उसके डंपर की केबिन क्षतिग्रस्त हो गई। वह स्टेरिंग में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने केबिन की खिड़की काटकर चालक को बाहर निकला।
अरुण की गंभीर हालत देख सीएचसी बिधनू से डाक्टर ने एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराकर स्वजन को जानकारी दे दी गई है।
