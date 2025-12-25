अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए स्वामी-2 कोष का एलान जल्द

नई दिल्ली, प्रेट्र: अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही स्वामी-2 कोष को अंतिम रूप देने जा रही है। इस 15,000 करोड़ रुपये के कोष के शुरू होने से करीब एक लाख मध्यमवर्गीय मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जिनके निवेश अपार्टमेंट के लिए, लिए गए ऋणों की ईएमआइ (समान मासिक किस्त) का भुगतान करने के बावजूद अटके हुए हैं।

केंद्र सरकार पूरी करेगी आवासीय योजना इसके लिए सरकार ने 2025-26 बजट में 'किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था' (स्वामी) के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी पहले ही आवंटित कर दी है। सूत्रों ने बताया कि नए कोष के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

यह कोष व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं को अंतिम चरण का वित्त पोषण प्रदान करेगा और अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में निवेश को गति देगा। किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था केंद्र ने नवंबर 2019 में देश में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 'किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष व्यवस्था' (स्वामी) नाम से एक कोष का एलान किया था। रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ) के रूप में एक 'विशेष खिड़की' बनाई गई।