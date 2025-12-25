Language
    प्रधानमंत्री आवास योजना: लखीसराय में 77,251 परिवार पाए गए पात्र, तीन स्तर पर होगा वेरिफिकेशन

    By Suman Kumar Suman Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लखीसराय में 77,251 परिवारों को पात्र पाया गया है। अब इन परिवारों का तीन स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह योजना गरी ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। बेघर, कच्चे एवं फूस के मकानों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराने को लेकर सरकार द्वारा कराए गए सर्वे का परिणाम सामने आ गया है। जिले में 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक चले सर्वे में कुल 77,251 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए पात्र पाए गए हैं।

    सर्वे में चयनित परिवारों को आवास आवंटन से पूर्व तीन स्तरों पर सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रथम चरण में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा, द्वितीय चरण में प्रखंड स्तर पर गठित टीम द्वारा तथा तृतीय चरण में जिला स्तर पर गठित टीम के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

    तीनों स्तरों पर योग्य पाए जाने वाले परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रथम चरण के सत्यापन का कार्य 20 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस कार्य में ग्रामीण आवास सहायक के साथ पंचायत रोजगार सेवकों को भी लगाया गया है।

    प्रखंडवार पात्र परिवार एवं प्रथम स्तर सत्यापन की स्थिति

    प्रखंड का नाम पात्र परिवार सत्यापित परिवार
    बड़हिया प्रखंड 7,760 263
    चानन प्रखंड 11,602 528
    हलसी प्रखंड 10,649 317
    लखीसराय प्रखंड 10,291 461
    पिपरिया प्रखंड 4,060 151
    रामगढ़ चौक प्रखंड 8,116 241
    सूर्यगढ़ा प्रखंड 24,773 311

    प्रथम चरण का सत्यापन पूरा होने के बाद प्रखंड एवं जिला स्तर की टीम द्वारा दोबारा जांच की जाएगी। तीनों स्तरों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से पात्र परिवारों की सूची तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

    प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र पाए गए परिवारों का प्रथम स्तर का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। आगामी 15 जनवरी 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद प्रखंड एवं जिला स्तर पर सत्यापन कर अंतिम सूची विभाग को भेजी जाएगी। - सुमित कुमार, उप विकास आयुक्त, लखीसराय