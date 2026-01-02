हैदराबाद में मातम में बदली न्यू ईयर की पार्टी, बिरयानी खाने के बाद युवक की मौत; 15 की हालत गंभीर
हैदराबाद में नए साल की पार्टी दुखद घटना में बदल गई। जगदगिरि गुट्टा में एक पार्टी में खाना खाने के बाद 17 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें 53 वर्षीय एक व् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस इस मामले में नकली शराब और फूड पॉइजनिंग जैसे विषयों को लेकर जांच कर रही है। इस घटना में जिस 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, उसने पार्टी में शराब पी थी और चिकन बिरयानी, फिश करी और रोटी भी खाई थी।
न्यू ईयर पार्टी में एक की मौत
नए साल की शाम हैदराबाद में जगदगिरि गुट्टा स्थित भवानी नगर एसोसिएशन कमेटी हॉल में 17 लोग इकट्ठा हुए। इस पार्टी में खाना खाने के बाद सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई। वहीं एक व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद दम तोड़ दिया।
खाना खाने के बाद बिगड़ा माहौल
न्यू ईयर पार्टी में इन 17 लोगों के पहुंचने तक सबकुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही पार्टी में मौजूद लोगों ने खाना खाया, इसके तुरंत बाद ही इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई।
पार्टी में खाना खाने के बाद 9 लोग बेहोश हो गए थे। इन लोगों को तुरंत की नारायण मल्ला रेड्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो और लोगों को राम देव अस्पताल ले जाया गया और अब वहीं इनका इलाज चल रहा है।
पुलिस टीम जांच में जुटी
हैदराबाद में इस हादसे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस ने पार्टी में बचे हुए खाने को जब्त कर लिया है और उसे टेस्टिंग लैब भेज दिया है। इस जांच के तहत घटना से प्रभावित लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।
