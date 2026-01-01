एयरलाइंस को तीन करोड़ से अधिक का नुकसान, एक जनवरी को सूर्य देव के दर्शन से बेहतर की उम्मीदें

Language
    By Mirtunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:13 PM (IST)

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। नए साल के पहले दिन आसमान में धूप खिलने से आम जनजीवन के साथ दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे पर खुशियां वापस लौटने लगी।

    बीते 10 दिनों से ठंड और आसमान में घना कोहरा छाए रहने से एयरपोर्ट पर दृश्यता कम हो गई थी। इससे विमानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जिसके कारण दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान एयरलाइंस कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

    पिछले 10 दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद हवाई मार्ग पर खराब मौसम की वजह से 34 उड़ानें रद करनी पड़ीं। कई फ्लाइट तो दिल्ली और मुंबई आदि शहरों से दरभंगा के लिए उड़ान भरी। किंतु प्रतिकूल मौसम होने की वजह से फ्लाइट को वापस घुमाकर उसी शहर में ले जाकर लैंडिंग करानी पड़ी।

    इस दौरान यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपातकालीन स्थिति में हवाई सफर कर रहे कुछ यात्री ट्रेन से सफर करने को मजबूर हो गए तो अधिकांश यात्रियों को अपनी योजना बदलनी पड़ गई। इससे यात्रियों के साथ एयरलाइंस कंपनियों को भी क्षति पहुंची। यहां से उड़ान भरने वाले विमान में 180 सीट पर यात्री रवाना होते हैं।

    प्रत्येक विमान में औसतन 150 से 160 यात्री सवार होते हैं। उस हिसाब से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के बीच हवाई सफर करने वाले 5,270 यात्रियों की उड़ान योजना प्रभावित हुई। एक टिकट पर करीब सात से आठ हजार रुपये खर्च होते हैं। इस अनुसार एयरलाइंस कंपनियों को लगभग तीन करोड़ से अधिक के राजस्व की क्षति सहनी पड़ी है।

    अब नए साल के पहले दिन मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है। इससे दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद शहर के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के दिमाग से उड़ान की बाधा जैसी घबराहट समाप्त होने लगी है। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों को अच्छे राजस्व हासिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।