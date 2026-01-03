Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देश में यहां सुबह-सुबह लगे भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:14 AM (IST)

    सिक्किम के सोरेंग शहर में सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। इन झटकों से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। उत्तर पूर्वी रा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भारत में सुबह-सुबह आया भूकंप (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में के एक शहर सोरेंग में आज शनिवार, 3 जनवरी 2026 की सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है. सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर यह भूकंप आया।

    भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किस तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।

    सिक्किम में महसूस हुए भूकंप के झटके

    सिक्किम के सोरेंग में आज सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी साझा की। इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर तक था।

    सिक्किम में आए भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसलिए जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी भूकंप आने पर सतर्कता बरतते हुए लोगों को घर से बाहर निकल आना चाहिए।