Bank Holiday Today: नए साल के पहले दिन बैंक हैं बंद? चेक करें गुरुवार 1 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या नहीं
नई दिल्ली। Bank Holiday Today: दुनिया नए साल में प्रवेश कर चुकी है। अब से हम और आप तारीख लिखते समय साल 2025 की जगह 2026 लिखेंगे। कुछ दिन तक तारीख लिखने में गलतियां भी होंगी। लेकिन धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। नए साल के पहले दिन बैंक बंद हैं या खुले? इस बात को लेकर बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) हर साल महीने के हिसाब से बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है, जिसमें सभी राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट होती है। पूरे भारत में RBI द्वारा मंजूर बैंक की छुट्टियां स्थानीय त्योहारों, जन्मदिनों, सालगिरह या दूसरे समारोहों के आधार पर हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक सभी रविवार और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं।
Is Today Bank Close: 1 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या बंद?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, जनवरी में बैंकों की छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और अकाउंट-क्लोजिंग नियमों के तहत स्थानीय रीति-रिवाजों के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।
RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार आज यानी गुरुवार 1 जनवरी 2026 को मिजोरम, तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। अन्य राज्यों में बैंक आम दिन की तरह खुले रहेंगे।
UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाओं सहित डिजिटल सेवाएं जनवरी 2026 की बैंक छुट्टियों में भी सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। ग्राहक बिना किसी रुकावट के इंटरनेट ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांसफर कर सकते हैं।
January 2026 में कब-कब और कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?
- Bank holiday on January 2, 2026: नए साल के जश्न और मयन्नम जयंती के कारण 2 जनवरी, 2026 को मिजोरम और केरल में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 3, 2026: हज़रत अली का जन्मदिन मनाने के लिए 3 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 12, 2026: स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाने के लिए 12 जनवरी, 2026 को पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 14, 2026:मकर संक्रांति और माघ बिहू मनाने के लिए 14 जनवरी, 2026 को गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 15, 2026: उत्तरायण पुण्यकाल, पोंगल और माघे संक्रांति/मकर संक्रांति के त्योहार मनाने के लिए 15 जनवरी, 2026 को कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 16, 2026: तिरुवल्लुवर दिवस मनाने के लिए 16 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 17, 2026: उझावर थिरुनाल मनाने के लिए 17 जनवरी, 2026 को तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 23, 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन, सरस्वती पूजा, वीर सुरेंद्र साईं जयंती और बसंत पंचमी जैसे मौकों पर 23 जनवरी, 2026 को त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।
- Bank holiday on January 26, 2026: गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।
