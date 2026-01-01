Bank Holiday Today: नए साल के पहले दिन बैंक हैं बंद? चेक करें गुरुवार 1 जनवरी 2026 को बैंक खुले हैं या नहीं

नई दिल्ली। Bank Holiday Today: दुनिया नए साल में प्रवेश कर चुकी है। अब से हम और आप तारीख लिखते समय साल 2025 की जगह 2026 लिखेंगे। कुछ दिन तक तारीख लिखने में गलतियां भी होंगी। लेकिन धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। नए साल के पहले दिन बैंक बंद हैं या खुले? इस बात को लेकर बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं।



भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) हर साल महीने के हिसाब से बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है, जिसमें सभी राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट होती है। पूरे भारत में RBI द्वारा मंजूर बैंक की छुट्टियां स्थानीय त्योहारों, जन्मदिनों, सालगिरह या दूसरे समारोहों के आधार पर हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक सभी रविवार और हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं।