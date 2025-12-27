Bank Holiday Today: 2025 के आखिरी शनिवार को क्या बैंक हैं बंद? चेक करें 27 दिसंबर को बैंक खुले हैं या नहीं

नई दिल्ली। Saturday bank holiday: साल खत्म होने वाला है, इसलिए बैंक से जुड़े पेंडिंग कामों को निपटाने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। अगर इस साल आपके कोई जरूरी कागजात, अकाउंट अपडेट या ब्रांच विज़िट बाकी हैं, तो अब उन्हें जल्दी से पूरा करने का समय है। भारत में बैंक सभी शनिवार को काम नहीं करते हैं।



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, महीने में कुछ ही शनिवार को बैंक खुले रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को बंद रहते हैं। लेकिन आज 2025 सा आखिरी शनिवार है। आइए जानते हैं कि बैंक बंद हैं या खुले (Is Today Bank Open)।

क्या आज शनिवार, 27 दिसंबर, 2025 को बैंक खुले हैं या बंद हैं? पूरे भारत में आज, शनिवार, 27 दिसंबर को बैंक बंद हैं, क्योंकि यह महीने का चौथा शनिवार है। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक सहित अन्य प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक आज बंद हैं।



RBI के नियमों के अनुसार, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा, पहला, तीसरा और पांचवां शनिवार वर्किंग डे होता है, जब तक कि RBI कैलेंडर में उसे छुट्टी घोषित न किया गया हो।

दिसंबर 2025 में आने वाली छुट्टियां दिसंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों में स्टेट इनॉगरेशन डे/इंडिजिनस फेथ डे, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, पा टोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्यतिथि, यू सोसो थाम की पुण्यतिथि, गोवा मुक्ति दिवस, लोसूंग/नामसूंग, क्रिसमस ईव, क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेशन, यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि, न्यू ईयर ईव/इमोइनू इरात्पा जैसे मौकों पर बैंक बंद रहेंगे।



30 दिसंबर, 2025: मेघालय में 30 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि मनाने के लिए बैंक बंद रहेंगे।