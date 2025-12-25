Is Today Bank Open: आज गुरुवार के दिन क्या बैंक खुले हैं? 25 दिसंबर को बैंक बंद हैं या नहीं; चेक करें
Today Bank Holiday: आज गुरुवार है, इसलिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बैंक खुले हैं या नहीं। 25 दिसंबर को बैंक बंद हैं या नहीं, यह जानने के लिए छुट् ...और पढ़ें
नई दिल्ली। Today Bank Holiday: आज क्रिसमस का त्योहार है। दिन गुरुवार का और तारीख 25 दिसंबर की। इस खास दिन पर कई कस्टमर बैंक के कामकाज को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैसेज और लोकल नोटिस से मिली-जुली जानकारी मिल रही है। जो लोग कैश निकालने, चेक जमा करने या ब्रांच जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें अक्सर यह पक्का नहीं होता कि क्रिसमस वर्किंग डे है या बैंक हॉलिडे होता है।
आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए, यह समझना जरूरी है कि त्योहारों के मौसम में बैंक की छुट्टियां कैसे काम करती हैं। भारत में, बैंक की छुट्टियां पूरे देश में एक जैसी नहीं होती और राज्य और मौके के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। जबकि क्रिसमस पूरे देश में मनाया जाता है, क्रिसमस ईव को सिर्फ कुछ ही राज्यों में बैंक हॉलिडे माना जाता है। आइए जानते हैं कि आज बैंक बंद हैं या खुले।
Today Bank Holiday: बैंक खुले हैं या बंद?
25 दिसंबर को, क्रिसमस के मौके पर पूरे भारत में बैंक बंद हैं। क्रिसमस डे को नेशनल हॉलिडे माना जाता है; इसलिए, इस दिन फिजिकल ब्रांच से कोई बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगी। जो कस्टमर ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जैसे कैश जमा करना या निकालना, चेक क्लियर करना, या डॉक्यूमेंट जमा करना, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो आज गलती से बैंक न पहुंच जाए नहीं तो उन्हें वापस आना पड़ेगा।
- 24 दिसंबर (क्रिसमस की पूर्व संध्या): आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
- 25 दिसंबर (क्रिसमस): सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
- 26 दिसंबर (क्रिसमस समारोह): आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
- 27 दिसंबर (क्रिसमस): सिर्फ कोहिमा में बैंक बंद रहेंगे।
- 30 दिसंबर (यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि): सिर्फ शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
- 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या/इमोइनू इरात्पा): आइजोल और इंफाल में बैंक बंद रहेंगे।
भारत में बैंक की छुट्टियां राष्ट्रीय आयोजनों, धार्मिक त्योहारों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत नोटिफाइड क्षेत्रीय आयोजनों के कॉम्बिनेशन से तय होती हैं। यही वजह है कि एक राज्य में बैंक ब्रांच खुली हो सकती है, जबकि उसी दिन दूसरे राज्य में दूसरी ब्रांच बंद हो सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।