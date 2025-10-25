Is Today Bank Open: क्या आज आपके शहर में बैंक बंद है, आने वाले 5 दिन कहां-कहां रहेगी छुट्टी?

आज 25 अक्टूबर को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या नहीं (Is Today Bank Open or Not)। अगर आप भी बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। इसके साथ ही आने वाले हफ्ते 5 दिन तक बैंक क्लोज रहने वाले हैं।

आज बैंक खुले हैं या बंद? छुट्टियों की पूरी जानकारी