Air India Vs PIA: कौड़ियों के दाम बिकी पाकिस्तान की 'एयर इंडिया', खरीदने वाले का गुजरात से है खास कनेक्शन

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक गई है। जिस तरह से भारत की एयर इंडिया बिकी थी। उसी तरह PIA बिकी है। लेकिन दोनों ही कंपनियों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत की एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 18000 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस को सिर्फ 4300 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

यह बिक्री सरकार का सालों की फाइनेंशियल दिक्कतों और फेल रिवाइवल प्लान के बाद घाटे में चल रही एयरलाइन से बाहर निकलने का एक बड़ा कदम है।प्राइवेटाइजेशन सेरेमनी इस्लामाबाद में हुई और इसमें तीनों प्री-क्वालिफाइड बिडर्स शामिल हुए। इनमें लकी सीमेंट, प्राइवेट एयरलाइन एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब शामिल थे।

जब सेरेमनी के दूसरे फेज में बोलियां खोली गईं, तो आरिफ हबीब 115 अरब पाकिस्तानी रुपये की शुरुआती बोली के साथ सबसे बड़े बोली लगाने वाले के तौर पर सामने आए। और उन्होंने इसे खरीदने की बोली जीती। आरिफ हबीब का कनेक्शन भारत के गुजरात से है।

PIA Vs Air India: एयर इंडिया से कितनी अलग है पाकिस्तानी एयरलाइंस टाटा ग्रुप ने 2021 के आखिर में एयर इंडिया को कुल ₹18,000 करोड़ (लगभग $2.4 बिलियन) की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदा था, और जनवरी 2022 में आधिकारिक तौर पर इसका अधिग्रहण कर लिया। इस डील में सरकार को कैश देना और काफी कर्ज लेना शामिल था, जिससे दशकों तक सरकारी मालिकाना हक के बाद यह एयरलाइन अपने मूल संस्थापकों के पास वापस आ गई। दरअसल, भारत की सबसे पहली एयरलाइन टाटा ग्रुप ने ही शुरू की थी। आजादी के बाद सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया था। लेकिन बाद में यह फिर से टाटा ग्रुप के पास आ गई।

जब टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को खरीदा, तो उस समय की अलग इंडियन एयरलाइंस को मिलाकर, इस नई कंपनी के पास लगभग 141 एयरक्राफ्ट का फ्लीट था। इसमें एयरबस और बोइंग दोनों तरह के प्लेन शामिल थे, जिनमें 777 और 787 जैसे वाइड-बॉडी जेट और नैरो-बॉडी A320 भी थे। कंपनी का फोकस मॉडर्नाइजेशन पर था, साथ ही उसके पास महत्वपूर्ण लैंडिंग स्लॉट और एसेट्स भी थे।

कुल विमान: लगभग 141 प्लेन। वर्तमान में 300 से ज्यादा विमान के प्रकार: लॉन्ग-हॉल वाइड-बॉडी जेट और शॉर्ट/मीडियम-हॉल नैरो-बॉडी विमानों का मिश्रण। मुख्य विमान: इसमें बोइंग 777 (जैसे -200LR और -300ER मॉडल) और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, साथ ही एयरबस A320 फैमिली के विमान शामिल हैं। 23 दिसंबर (मंगलवार) को, आरिफ हबीब कंसोर्टियम 135 अरब रुपये की बोली लगाकर PIA की नीलामी में जीत गया। लकी सीमेंट और एयरब्लू दूसरे दो बोली लगाने वाले थे। वहीं, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो उसके फ्लीट में लगभग 32-34 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें मुख्य रूप से बोइंग 777, एयरबस A320 और ATR शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार ने शुरू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 75% हिस्सेदारी देने की पेशकश की थी। डील की शर्तों के तहत, सफल बोली लगाने वाले के पास एयरलाइन के बाकी 25% शेयर खरीदने के लिए 90 दिन होंगे। नियमों के अनुसार, शुरुआती 75% हिस्सेदारी की बिक्री से मिले पैसे का 92.5% सीधे एयरलाइन को रीइन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। बाकी 7.5% पैसा सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। बोइंग 777: लंबी दूरी के रूट के लिए अलग-अलग मॉडल (777-200ER, -200LR, -300ER)। एयरबस A320: मीडियम और छोटी दूरी की उड़ानों के लिए। ATR एयरक्राफ्ट (42/72): छोटी घरेलू और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए। Air India Vs Pakistan International Airlines एयर इंडिया PIA कब शुरुआत हुई 1932 1946 कब बिकी 2022 2025 कितने में बिकी ₹18000 करोड़ ₹4300 करोड़ किसने खरीदा टाटा ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप फ्लीट की संख्या 300 (वर्तमान में) 32-34 (वर्तमान में) डेली उड़ानें लगभग 1200 लगभग 100 कितना कर्ज ₹15000 करोड़ (बिकने के दौरान) 20000 हजार करोड़ रोजाना उड़ानों की संख्या PIA सितंबर 2025 में फेसबुक पर एक पोस्ट किया था उस पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन है, और 30 से ज्यादा विमानों का बेड़ा ऑपरेट करती है। यह एयरलाइन एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में 22 घरेलू डेस्टिनेशन और 28 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए शेड्यूल सर्विस देती है। यह रोजाना लगभग 100 उड़ानें ऑपरेट करती है। एयर इंडिया (जिसमें विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी मर्ज हुई कंपनियां शामिल हैं) काफी संख्या में फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, आंकड़ों के अनुसार एयर इंडिया ग्रुप रोजाना लगभग 1,168 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूट शामिल हैं, जबकि मुख्य एयर इंडिया (फुल-सर्विस) लगभग 600 घरेलू/शॉर्ट-हॉल फ्लाइट्स संभालती है, और एयर इंडिया एक्सप्रेस रोजाना 500 और फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जो इसके नेटवर्क में डेली काफी एक्टिविटी दिखाती है।

किसके ऊपर कितना कर्ज? जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था तब उसके ऊपर लगभग 15000 करोड़ रुपये का कर्ज था। वहीं, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो उसके ऊपर पिछले साल तक लगभग 20000 करोड़ भारतीय रुपये का कर्ज था। भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा था। क्योंकि उस समय एयर इंडिया पाकिस्तान एयरलाइन से कहीं ज्यादा बड़ी थी बड़ी होने के बावजूद एयर इंडिया पर PIA के मुकाबले कम कर्ज है।

किसने खरीदी पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA? पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को Arif Habib ग्रुप ने खरीदा है। इस ग्रुप के मालिक आरिफ हबीब हैं। वह पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका नाता भारत के गुजरात राज्य से है। दरअसल, उनका परिवार 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान चला गया था ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में आरिफ हबीब के माता-पिता गुजरात के बंटवा से पाकिस्तान के कराची चले गए थे।