मैक्सिको में आया शक्तिशाली भूकंप, स्वतंत्रता स्मारक डोला, दो लोगों की मौत; सड़कें-अस्पताल क्षतिग्रस्त

रॉयटर, मैक्सिको सिटी। नए साल के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह दक्षिणी मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने ग्वेरेरो राज्य में व्यापक नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कोझटकों के कारण बीच में रोक दिया।

ग्वेरेरो राज्य में 50 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई जब भूकंप के झटकों से उसका घर ढह गया। राज्य की गवर्नर एवेलिन साल्गाडो ने इसकी पुष्टि की। वहीं, मैक्सिको सिटी में 67 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत इमारत से निकलते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई।

भूकंप का केंद्र ग्वेरेरो के सैन मार्कोस शहर के निकट था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह 35 किलोमीटर की गहराई पर आया। राजधानी मैक्सिको सिटी में केंद्र से करीब 280 किलोमीटर दूर होने के बावजूद तेज झटके महसूस किए गए। शहर के प्रसिद्ध एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक की सोने की मूर्ति इधर-उधर डोलती दिखी।

स्थानीय समय सुबह करीब 8 बजे सीस्मिक अलार्म बजते ही हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। कई लोग पाजामा या तौलिया पहने हुए थे और पालतू जानवरों को गोद में लेकर भागे। ग्वेरेरो में राजमार्गों पर भूस्खलन, गैस लीक और घरों, सार्वजनिक इमारतों व अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। एक अस्पताल में गंभीर संरचनात्मक क्षति हुई और मरीजों को बाहर निकाला गया। भूकंप के दौरान नेशनल पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही राष्ट्रपति शीनबॉम ने शांति से कहा, "शांत रहें" और पत्रकारों के साथ बाहर निकलीं। कुछ देर बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस फिर शुरू की और ग्वेरेरो गवर्नर से बात कर कोई बड़ा नुकसान नहीं होने की जानकारी दी।