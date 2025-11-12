Language
    दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाएंगे विजय सखारे, IITian से IPS बने अफसर के हाथ में केस

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। एनआईए ने 10 सदस्यों की एक विशेष टीम बनाई है, जिसका नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे। विजय सखारे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की है। जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस से सहयोग लिया जाएगा।

    दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करेंगे विजय सखारे। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट मामले की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है। इस टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे।

    एनआईए की ये दस सदस्यों वाली खास टीम दिल्ली ब्लास्ट मामले की गुत्थी सुलझाने और गुनहगारों तक पहुंचने की चुनौती से निपटेगी। एनआईए की इस अफसरों की टीम में आईजी, दो डीआईजी और तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं इस टीम को लीड करने वाले आईपीएस विजय सखारे कौन हैं?

    कौन हैं एडीजी विजय सखारे?

    विजय सखारे केरल कैडर के 1996 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें साल 2022 में पांच साल की प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आईजी नियुक्त किया था। इसी साल सितंबर में उन्हें दो साल के लिए NIA का एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG बनाया गया है।

    बता दें कि आईपीएस विजय सखारे की छवि एक ईमानदार और प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए जानी जाती है। इससे पहले भी विजय सखारे ने कई चर्चित मामलों की जांच का नेतृत्व किया है। इन मामलों में अपराध और हत्या जैसे कई प्रकरण शामिल हैं।

    केरल पुलिस में निभाई अहम जिम्मेदारी

    IPS विजय सखारे ने साल 2022 में प्रतिनियुक्ति पर एनआईए ज्वाइन किया था। उस दौरान वे केरल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था थे। इससे पहले विजय सखारे केरल पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच सहित कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

    हार्वर्ड विश्वविद्यालय से की है पढ़ाई

    रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी बनने के बाद भी आईपीएस सखारे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पूरा किया है। बताया जाता है कि वह एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना भी काफी पसंद रहा है।

    NIA अफसरों की बैठकों का दौर जारी

    एनआईए डीजी और आईबी चीफ ने बुधवार को दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिल में मीटिंग शुरू कर दी है। जांच के लिए एनआईए ने दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस से जैश-ए-मोहम्मद के इस टेरर मॉड्यूल की तमाम केस डायरी अपने कब्जे में लेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली मामले की जांच के लिए यूपी एटीएस का सहयोग भी लिया जाएगा। वहीं, आतंकी डॉक्टरों के इस मॉड्यूल जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच होनी है।

