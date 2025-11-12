दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाएंगे विजय सखारे, IITian से IPS बने अफसर के हाथ में केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट मामले की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है। इस टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनआईए की ये दस सदस्यों वाली खास टीम दिल्ली ब्लास्ट मामले की गुत्थी सुलझाने और गुनहगारों तक पहुंचने की चुनौती से निपटेगी। एनआईए की इस अफसरों की टीम में आईजी, दो डीआईजी और तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन सब के बीच आइए आपको बताते हैं इस टीम को लीड करने वाले आईपीएस विजय सखारे कौन हैं?

कौन हैं एडीजी विजय सखारे? विजय सखारे केरल कैडर के 1996 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें साल 2022 में पांच साल की प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आईजी नियुक्त किया था। इसी साल सितंबर में उन्हें दो साल के लिए NIA का एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG बनाया गया है।

बता दें कि आईपीएस विजय सखारे की छवि एक ईमानदार और प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए जानी जाती है। इससे पहले भी विजय सखारे ने कई चर्चित मामलों की जांच का नेतृत्व किया है। इन मामलों में अपराध और हत्या जैसे कई प्रकरण शामिल हैं।

केरल पुलिस में निभाई अहम जिम्मेदारी IPS विजय सखारे ने साल 2022 में प्रतिनियुक्ति पर एनआईए ज्वाइन किया था। उस दौरान वे केरल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था थे। इससे पहले विजय सखारे केरल पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच सहित कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय से की है पढ़ाई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी बनने के बाद भी आईपीएस सखारे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पूरा किया है। बताया जाता है कि वह एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना भी काफी पसंद रहा है।