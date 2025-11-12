दिल्ली धमाके का नया CCTV फुटेज आया सामने, सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही चकनाचूर हो गए कैमरे; VIDEO
दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार शाम 6:52 बजे हुए इस विस्फोट में सिग्नल पर लगे कैमरे धमाके के साथ ही टूट गए। इस वीडियो को देखकर लोगों में दहशत फैल गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को 6:52 बजे हुए आतंकी विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा कि सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही कैमरे भी टूट गए। इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप गई।
पुलिस के अनुसार, यह सीसीटीवी फुटेज विस्फोट होने से सिर्फ एक मिनट पहले का है। सोमवार शाम को जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वहां 6:51 बजे काफी ट्रैफिक देखा गया। इसके अगले ही मिनट पर तेज धमाका हो गया। इस विस्फोट में काफी वाहन चपेट में आए थे।
ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ जोरदार धमाका
ब्लास्ट होते ही कैमरे भी टूट गए pic.twitter.com/I42XYYDGFS
बता दें कि इस आतंकी हमले में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई वाहन जलकर खाक हो गए थे। इतना ही नहीं घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर तक लोगों के शरीर के टुकड़े पाए गए। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई।
