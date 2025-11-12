Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके का नया CCTV फुटेज आया सामने, सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही चकनाचूर हो गए कैमरे; VIDEO

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:41 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार शाम 6:52 बजे हुए इस विस्फोट में सिग्नल पर लगे कैमरे धमाके के साथ ही टूट गए। इस वीडियो को देखकर लोगों में दहशत फैल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को 6:52 बजे हुए आतंकी विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा कि सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही कैमरे भी टूट गए। इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, यह सीसीटीवी फुटेज विस्फोट होने से सिर्फ एक मिनट पहले का है। सोमवार शाम को जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वहां 6:51 बजे काफी ट्रैफिक देखा गया। इसके अगले ही मिनट पर तेज धमाका हो गया। इस विस्फोट में काफी वाहन चपेट में आए थे।

    बता दें कि इस आतंकी हमले में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई वाहन जलकर खाक हो गए थे। इतना ही नहीं घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर तक लोगों के शरीर के टुकड़े पाए गए। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई।    