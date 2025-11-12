दिल्ली धमाके का नया CCTV फुटेज आया सामने, सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही चकनाचूर हो गए कैमरे; VIDEO

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को 6:52 बजे हुए आतंकी विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा कि सिग्नल पर ब्लास्ट होते ही कैमरे भी टूट गए। इस वीडियो को देखकर हर किसी की रूह कांप गई।

पुलिस के अनुसार, यह सीसीटीवी फुटेज विस्फोट होने से सिर्फ एक मिनट पहले का है। सोमवार शाम को जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वहां 6:51 बजे काफी ट्रैफिक देखा गया। इसके अगले ही मिनट पर तेज धमाका हो गया। इस विस्फोट में काफी वाहन चपेट में आए थे।