दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल i-20 कार सबसे पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में आई थी नजर, जांच में बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम को जिस आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। उसे सबसे पहले राजधानी के बड़े इलाकों में देखा गया था। सूत्रों के अनुसार, इस कार को लाल किला से पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में देखा गया था।

बता दें कि आतंकी उमर नबी द्वारा इस कार को पार्किंग में तीन घंटे तक खड़ा किया गया था, जिसके बाद सोमवार की शाम को 6:52 बजे इस कार में तेज धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

लाल किला के बाहर हरियाणा नंबर की आई-20 कार (HR 26CE7674) में हुआ जोरदार धमाका पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की साजिश थी। इस आतंकी संगठन से जुड़े फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉ. उमर नबी बट ने यह हमला किया। सोमवार शाम से जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियों, दिल्ली पुलिस व एफएसएल टीम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आतंकी हमले की पुष्टि हो गई।

वहीं, तमाम साक्ष्य मिलने के बाद उत्तरी जिला के कोतवाली थाने में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम व विस्फोटक एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दोपहर बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपी गई, जांच में दिल्ली पुलिस एनआइए को सहयोग करेगी। प्रारंभिक जांच में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन आयल, डेटोनेटर का इस्तेमाल किए जाने आशंका है। हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 घायलों में कई की हालत गंभीर है।