Delhi Blast: आतंकी हमले में 10 लोग मारे गए, पर सख्त नहीं हुई दिल्ली पुलिस; दैनिक जागरण की पड़ताल में खुली पोल

निहाल सिंह, नई दिल्ली। फरीदाबाद से चलकर लाल किला तक पहुंचने और आत्मघाती हमले में कई मासूम लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा इंतजाम बहुत कम रहे। इस हमले के बाद मंगलवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में पता चला कि बदरपुर बॉर्डर से लाल किला की 16 किलोमीटर की दूरी में सुरक्षा जांच तो दूर की बात है, पुलिसकर्मियों की तैनाती भी नहीं की गई है। बता दें कि आतंकी हमले का आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर बदरपुर बॉर्डर होते हुए ही लाल किला पहुंचा था।

