    Delhi Blast: विस्फोट से पहले दिल्ली में देखी गई थी आदिल के घर के बाहर मिली कार, खुफिया एजेंसियों की जांच जारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:49 AM (IST)

    सहारनपुर में गिरफ्तार आतंकी आदिल अहमद राथर कुछ मुस्लिम डॉक्टरों के संपर्क में था, जिनमें डॉ. बाबर, डॉ. असलम जैदी और डॉ. परवेज अंसारी शामिल हैं। पुलिस को आदिल के घर के बाहर एक अल्टो कार मिली है, जो दिल्ली में विस्फोट से पहले देखी गई थी। खुफिया एजेंसियां और पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर में पकड़ा गया आतंकी डॉ. आदिल अहमद राथर केवल मुस्लिम डाक्टरों के ही संपर्क में रहता था। डॉ. बाबर, डॉ. असलम जैदी, डॉ. अताउर्रहमान के अलावा लखनऊ से हिरासत में लिया गया। डॉ. परवेज अंसारी भी उसके संपर्क में था। परवेज का क्लीनिक सहारनपुर के देहरादून चौक पर है।

    पुलिस और खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि अंबाला रोड स्थित अमन विहार के नजदीक मस्जिद के पास जिस मकान में डॉ. आदिल रहता था, पर एक अल्टो कार नंबर यूपी 11 बीडी 3563 मिली है।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कार विस्फोट से पहले दिल्ली में देखी गई थी। खुफिया एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी हैं।