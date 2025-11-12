Delhi Blast: विस्फोट से पहले दिल्ली में देखी गई थी आदिल के घर के बाहर मिली कार, खुफिया एजेंसियों की जांच जारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर में पकड़ा गया आतंकी डॉ. आदिल अहमद राथर केवल मुस्लिम डाक्टरों के ही संपर्क में रहता था। डॉ. बाबर, डॉ. असलम जैदी, डॉ. अताउर्रहमान के अलावा लखनऊ से हिरासत में लिया गया। डॉ. परवेज अंसारी भी उसके संपर्क में था। परवेज का क्लीनिक सहारनपुर के देहरादून चौक पर है।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि अंबाला रोड स्थित अमन विहार के नजदीक मस्जिद के पास जिस मकान में डॉ. आदिल रहता था, पर एक अल्टो कार नंबर यूपी 11 बीडी 3563 मिली है।

यह भी पढ़ें- यूपी को केंद्र बनाकर रचा जा रहा आतंकी हमलों का गहरा षड्यंत्र, दिल्ली में धमाके के बाद लखनऊ-सहारनपुर में सघन छानबीन

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कार विस्फोट से पहले दिल्ली में देखी गई थी। खुफिया एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी हैं।