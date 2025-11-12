दिल्ली घूमने आए थे, पर रेलवे स्टेशन पर गुजरी पूरी रात; मायूस हुए पर्यटकों ने बयां किया दर्द
जबलपुर से दिल्ली घूमने आए एक परिवार को निराशा हाथ लगी। निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें विस्फोट की चर्चा मिली और ऑटो व होटल वालों ने मनमाना किराया मांगा। पैसे कम होने के कारण उन्होंने स्टेशन पर रात बिताई। इंडिया गेट और लाल किला भी बंद मिले, जिससे वे दिल्ली घूमने की अपनी योजना पूरी नहीं कर सके और निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो गए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अंकुश साहू, पत्नी कीर्ति साहू और चचेरे भाई अभिषेक के साथ बड़े अरमानों के साथ पहली बार दिल्ली घूमने आए हैं।
रात्रि में ट्रेन उनकी निजामुद्दीन स्टेशन पहुंची, यहां उतरते ही उन्हें यहां बदला हुआ माहौल मिला। हर ओर विस्फोट की चर्चा और डर का माहौल मिला। उसमें भी किसी तरह ऑटो वाले मनमाने किराये पर होटल ले जाने को तैयार हुआ, जहां होटल वाले ने भी विस्फाेट का हवाला देते हुए मनमाना किराया मांगा।
चांदनी चौक में मुलाकात के दौरान वह बताते हैं कि उनके पास पैसे उतने नहीं थे, उन्होंने परिवार समेत रात्रि निजामुद्दीन स्टेशन पर ही गुजारने का निर्णय लिया।
वहीं, सुबह जब इंडिया गेट को देखने पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने वहां रुकने नहीं दिया। लालकिला भी सुरक्षा घेरे में है। उनकी पत्नी कीर्ति ने बताया कि वे लोग राजस्थान होते हुए आ रहे हैं। सोचा था कि एक दिन में दिल्ली घूम लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उनके फोन का चार्ज भी काफी कम है। रात्रि फिर निजामुद्दीन स्टेशन पर गुजारकर घर लौट जाएंगे।
ऐसे बहुत सारे पर्यटक मिले जो इस हमले के चलते लाल किला समेत प्रमुख पर्यटक स्थल न देख पाने से मायूस थे। परिवार के आठ सदस्यों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली घूमने आए नियाजी ने भी मायूसी जताते हुए कहा कि वह लालकिला देखने आए थे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी।
