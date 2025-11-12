दिल्ली घूमने आए थे, पर रेलवे स्टेशन पर गुजरी पूरी रात; मायूस हुए पर्यटकों ने बयां किया दर्द

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अंकुश साहू, पत्नी कीर्ति साहू और चचेरे भाई अभिषेक के साथ बड़े अरमानों के साथ पहली बार दिल्ली घूमने आए हैं। रात्रि में ट्रेन उनकी निजामुद्दीन स्टेशन पहुंची, यहां उतरते ही उन्हें यहां बदला हुआ माहौल मिला। हर ओर विस्फोट की चर्चा और डर का माहौल मिला। उसमें भी किसी तरह ऑटो वाले मनमाने किराये पर होटल ले जाने को तैयार हुआ, जहां होटल वाले ने भी विस्फाेट का हवाला देते हुए मनमाना किराया मांगा।

