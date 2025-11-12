Delhi Blast: 'बचाओ की गुहार, रूह कांप गई', हादसे में मंदिर जा रहे दो दोस्तों में से एक की चली गई आंखे

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। रोहतास नगर के दो दोस्त सोमवार शाम को चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर के दर्शन के लिए बाइक से निकले। वे जीटी रोड पर चलते हुए लाल किले पहुँचे। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल आया और वे रुककर इंतज़ार करने लगे। पास वाली सड़क पर एक कार में विस्फोट हो गया। दोनों दोस्त अपनी बाइक समेत दूर जा गिरे। उनके हेलमेट चकनाचूर हो गए।

बाइक चला रहे युवक अंकुश शर्मा का चेहरा जल गया और उसकी बाईं आँख चली गई। बाइक चला रहे उसके दोस्त राहुल कौशिक का पैर टूट गया और बाल भी जल गए। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें होश आया, तो उनके आस-पास लाशों के टुकड़े पड़े थे। दोनों को सुनने की शक्ति कम हो गई है।

हादसे के बाद अंकुश शर्मा का एक मोबाइल वीडियो सामने आया, जिसने देखने वालों की रूह काँप दी। अंकुश का चेहरा खून से लथपथ था और वह मदद की गुहार लगा रहा था। एक ई-रिक्शा चालक उसे लोक नायक अस्पताल ले गया, जबकि राहुल ने अपने परिवार को घटनास्थल पर बुलाया।

उसके परिवार ने उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। राहुल को सोमवार देर रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राहुल ने बताया कि वह मौत को करीब से देखकर लौटा है। वह और उसका दोस्त अंकुश एक ही इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। अंकुश करोल बाग में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता है। सोमवार को दुकान की छुट्टी होती है। वह अक्सर सोमवार को अपने दोस्त राहुल के साथ गौरी शंकर मंदिर जाता है।

राहुल ने बताया कि 10 नवंबर की शाम को, वे दोनों खुशी-खुशी बाइक से मंदिर जा रहे थे। जैसे ही वे लाल किले के पास पहुँचे, एक धमाका हुआ। एक पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका हेलमेट उसके सिर से गिर गया। जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि अंकुश का चेहरा एक तरफ से जला हुआ था और उसकी आँख भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था। पास में ही लाशों के टुकड़े पड़े थे।