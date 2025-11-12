Language
    Delhi Blast: 'बचाओ की गुहार, रूह कांप गई', हादसे में मंदिर जा रहे दो दोस्तों में से एक की चली गई आंखे

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:15 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर के दो दोस्त मंदिर जा रहे थे, तभी लाल किले के पास एक विस्फोट में घायल हो गए। अंकुश का चेहरा झुलस गया और आंख में चोट आई, जबकि राहुल का पैर टूट गया। दोनों को सुनने में भी परेशानी हो रही है। अंकुश अस्पताल में भर्ती है, और राहुल को छुट्टी मिल गई है।

    पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर के दो दोस्त मंदिर जा रहे थे, तभी लाल किले के पास एक विस्फोट में घायल हो गए।

    शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। रोहतास नगर के दो दोस्त सोमवार शाम को चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर के दर्शन के लिए बाइक से निकले। वे जीटी रोड पर चलते हुए लाल किले पहुँचे। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल आया और वे रुककर इंतज़ार करने लगे। पास वाली सड़क पर एक कार में विस्फोट हो गया। दोनों दोस्त अपनी बाइक समेत दूर जा गिरे। उनके हेलमेट चकनाचूर हो गए।

    बाइक चला रहे युवक अंकुश शर्मा का चेहरा जल गया और उसकी बाईं आँख चली गई। बाइक चला रहे उसके दोस्त राहुल कौशिक का पैर टूट गया और बाल भी जल गए। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें होश आया, तो उनके आस-पास लाशों के टुकड़े पड़े थे। दोनों को सुनने की शक्ति कम हो गई है।

    हादसे के बाद अंकुश शर्मा का एक मोबाइल वीडियो सामने आया, जिसने देखने वालों की रूह काँप दी। अंकुश का चेहरा खून से लथपथ था और वह मदद की गुहार लगा रहा था। एक ई-रिक्शा चालक उसे लोक नायक अस्पताल ले गया, जबकि राहुल ने अपने परिवार को घटनास्थल पर बुलाया।

    उसके परिवार ने उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। राहुल को सोमवार देर रात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राहुल ने बताया कि वह मौत को करीब से देखकर लौटा है। वह और उसका दोस्त अंकुश एक ही इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। अंकुश करोल बाग में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता है। सोमवार को दुकान की छुट्टी होती है। वह अक्सर सोमवार को अपने दोस्त राहुल के साथ गौरी शंकर मंदिर जाता है।

    राहुल ने बताया कि 10 नवंबर की शाम को, वे दोनों खुशी-खुशी बाइक से मंदिर जा रहे थे। जैसे ही वे लाल किले के पास पहुँचे, एक धमाका हुआ। एक पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका हेलमेट उसके सिर से गिर गया। जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि अंकुश का चेहरा एक तरफ से जला हुआ था और उसकी आँख भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था। पास में ही लाशों के टुकड़े पड़े थे।

    राहुल ने कहा कि वह भगवान के दर्शन करने जा रहा था। इतने घातक विस्फोट में घायल होने के बावजूद, वह बच गया। उस हादसे को याद करते ही राहुल की आँखों में एक भयावह मंजर उभर आता है। अंकुश का परिवार सदमे में है, फूट-फूट कर रो रहा है। परिवार ने बताया कि अंकुश का लोकनायक अस्पताल में चेहरे का ऑपरेशन हुआ है और वह आईसीयू में भर्ती है। वे उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।