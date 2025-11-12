Language
    दिल्ली ब्लास्ट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सामने आया कनेक्शन, वेबसाइट हैक कर लिखा देश विरोधी पाकिस्तान जाओ

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक हो गई। वेबसाइट हैक कर लिखा गया कि देश विरोधी पाकिस्तान जाओ।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली ब्लास्ट से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सीधा कनेक्शन जुड़ने के बाद वेबसाइट हैक होने का भी मामला सामने आया है। हालांकि, बाद में यूनिवर्सिटी की ओर से इसको सही कर लिया है। वहीं, पुलिस को इस मामले में यूनिवर्सिटी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

    रविवार को आतंकी डॉ. मुज्म्मिल की निशानदेही पर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में धौज और फतेहपुर तगा गांव में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था।

    इसके बाद सोमवार को दिल्ली बम धमाके में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डॉ. उमर का नाम सामने आया था। जो तीन दिन पहले ही यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर निकला था। बम धमाके बाद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक किया गया। साथ ही वेबसाइट को हैक कर लिखा कि देश विरोधी पाकिस्तान जाओ। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, वेबसाइट हैक को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है।

