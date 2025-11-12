Language
    डॉ. शाहीन के एक्स हसबैंड ने खोले चौंकाने वाले राज, खुलकर बताया क्यों हुआ तलाक?

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने एक साक्षात्कार में अपने तलाक से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनके अलग होने के पीछे क्या कारण थे। उनके बयानों से कई नई बातें सामने आई हैं, जिससे इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जैश के आतंकी संगठन की महिला विंग की डॉ. शाहीन का नाम सामने आने के बाद उसके परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं। लखनऊ की डॉ. शाहीन के पहले पति ने बताया कि पहले शाहीन पढ़ने में रुचि रखने वाली महिला थी, लेकिन वह इस तरह के गलत रास्ते पर आ जाएगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था।

    डॉ. शाहीन की शादी साल 2003 में डॉ. जफर हयात के साथ हुई थी। डॉ. जफर इस समय कानपुर के सरकारी केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर सेवा दे रहे हैं। डॉ. जफर का कहना है कि शादी के शुरुआत के 6-7 साल अच्छे गुजरे, लेकिन शाहीन विदेश में बसने का दबाव बनाने लगी, जिसकी वजह से उनका तलाक हो गया।

    डॉ. जफर ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, जो उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन डॉ. शाहीन ने कभी भी बच्चों से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे हैं, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली कांड में शाहीन का नाम आने से परिवार के लोग भी हैरान हैं।

    डॉ. जफर हयात ने कहा कि वो (शाहीन) कई बार दूसरे देश जाने की इच्छा जाहिर करती थी। जब तक साथ रही, कुछ ऐसा नहीं लगा कि उसका मन इस ओर (आतंकवादियों से संपर्क) था। तलाक के बाद से बात नहीं हुई।

    डॉ. जफर ने बताया कि तलाक उसकी ओर से किया गया था। शरीयाई तरीके के हमारा तलाक हुआ। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, जो सात साल दो महीने चली। उस समय शाहीन की कानपुर में पोस्टिंग थी, लेकिन उसने कभी बुर्का नहीं पहना और धार्मिक बंदिश भी नहीं थी। सिर्फ ससुराल जाने में बुर्का पहनती थी।