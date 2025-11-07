खेसारी लाल के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर, नगर निगम ने क्या लिखा है नोटिस में?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। मीरा भायंदर नगर निगम ने उन्हें इस संबंध में नोटिस भी भेजा है। मीरा रोड में स्थित खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध काम करने को लेकर यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा।

नोटिस में कही गई ये बात नगरपालिका के नोटिस में कहा गया है कि खेसारीलाल के घर के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।