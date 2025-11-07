Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खेसारी लाल के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर, नगर निगम ने क्या लिखा है नोटिस में?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:06 AM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के मीरा रोड स्थित बंगले पर मीरा भायंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण का नोटिस भेजा है। बंगले के बाहर लगे लोहे के एंगल और शेड को हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा अतिक्रमण विभाग कार्रवाई करेगा। खेसारी लाल और उनका परिवार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    खेसारी लाल यादव के बंगले पर संकट, नगर निगम का नोटिस। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है।

    मीरा भायंदर नगर निगम ने उन्हें इस संबंध में नोटिस भी भेजा है। मीरा रोड में स्थित खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध काम करने को लेकर यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिस में कही गई ये बात

    नगरपालिका के नोटिस में कहा गया है कि खेसारीलाल के घर के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।

    कैसे सामने आया मामला?

    यह मामला तब सामने आया जब अतिक्रमण की जांच की गई। इसी दौरान खेसारीलाल के बंगले पर अनधिकृत संरचना पाई गई। खेसारीलाल और परिवार के इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण मीरा रोड स्थित उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। (समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: ‘फोटो खींचत बारन स, आ रुपइया खींचत बारन स’, बेटे के लिए वोट मांगने गए खेसारी के पिता की जेब कटी

    यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भोजपुर में खेसारी लाल यादव ने सारण में डाला वोट, कहा- करें मतदान