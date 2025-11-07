खेसारी लाल के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर, नगर निगम ने क्या लिखा है नोटिस में?
भोजपुरी अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के मीरा रोड स्थित बंगले पर मीरा भायंदर नगर निगम ने अवैध निर्माण का नोटिस भेजा है। बंगले के बाहर लगे लोहे के एंगल और शेड को हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा अतिक्रमण विभाग कार्रवाई करेगा। खेसारी लाल और उनका परिवार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है।
मीरा भायंदर नगर निगम ने उन्हें इस संबंध में नोटिस भी भेजा है। मीरा रोड में स्थित खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध काम करने को लेकर यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा।
नोटिस में कही गई ये बात
नगरपालिका के नोटिस में कहा गया है कि खेसारीलाल के घर के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
कैसे सामने आया मामला?
यह मामला तब सामने आया जब अतिक्रमण की जांच की गई। इसी दौरान खेसारीलाल के बंगले पर अनधिकृत संरचना पाई गई। खेसारीलाल और परिवार के इस समय बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण मीरा रोड स्थित उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था। (समाचार एजेंसी पीटीआई इनपुट के साथ)
