‘फोटो खींचत बारन स, आ रुपइया खींचत बारन स’, बेटे के लिए वोट मांगने गए खेसारी के पिता की जेब कटी

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के सेमरिया गांव में दो नवंबर को आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सभा में राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के पिता मंगरु यादव का जेब काट लिया गया।

सभा स्थल पर भारी भीड़ के बीच किसी अज्ञात पॉकेटमार ने उनके जेब से पांच हजार रुपये उड़ा लिए। घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें मंगरु यादव वाहन में बैठकर किसी व्यक्ति से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

थाने में कोई शिकायत नहीं की वे हंसते हुए कहते हैं–फोटो खींचत बारन स, आ रुपइया खींचत बारन स। माना जा रहा है कि यह वाकया तब हुआ जब अखिलेश यादव मंच पर भाषण दे रहे थे और समर्थकों की भारी भीड़ मंच के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी।