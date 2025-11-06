Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भोजपुर में खेसारी लाल यादव ने सारण में डाला वोट, कहा- करें मतदान

    By awnish kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भोजपुर में और खेसारी लाल यादव ने सारण में मतदान किया। दोनों अभिनेताओं ने मतदाताओं, खासकर युवाओं से, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य को आकार देने में मदद करता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने मतदान किया

    अवनीश कुमार, पटना। भोजपुरी के सिने अभिनेता और भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने गुरुवार को अपने पैतृक गांव भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के जोकहरी में मतदान किया।

    वे सुबह बूथ पर पहुंचे और पंक्ति में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद पवन सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिख, “पहले मतदान, फिर जलपान।” उनके मतदान केंद्र पर पहुंचते ही युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह दोगुना हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने कहा कि पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे का वोट देना युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की।

    सारण के रसूलपुर में खेसारी यादव ने किया मतदान

    वहीं दूसरी ओर, सारण जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर राजकीय बुनियादी विद्यालय बूथ पर भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता सह राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने मतदान किया।

    खेसारी लाल यादव सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से मतदान की अपील की।

    उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। मुंबई स्थित उनके घर को मिले नोटिस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, मैंने खून-पसीने की कमाई से मैंने घर बनाया है।

    मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं राजनीति में नहीं आना चाह रहा था लेकिन आया। अब सबकुछ भगवान के भरोसे है, सबकुछ अच्छा होगा। मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूं।

    इससे पहले केंद्र पर पहुंचे सिने अभिनेता ने पहले मतदानकर्मियों से औपचारिक भेंट की फिर अपना मतदान किया। वहीं उन्हें देखने और उनके साथ फोटो खिचाने के लिए युवाओं में आपाधापी मची रही।