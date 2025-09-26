Bengaluru News: 90 हजार की साड़ियां चुराने के आरोप में महिला की पिटाई, दुकानदार गिरफ्तार

बेंगलुरु में एक महिला पर दिनदहाड़े हमला हुआ जिस पर 90000 रुपये की साड़ी चुराने का आरोप था। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। महिला दुकान में साड़ियों की चोरी करते हुए पकड़ी गई। दुकानदार ने उसे सड़क पर घसीटा और थप्पड़ मारे। पुलिस ने महिला दुकानदार और उसके सहायक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर रविवार को दिनदहाड़े एक महिला पर हमला कर दिया गया। महिला पर 90,000 रुपये की साड़ी चुराने का भी आरोप लगा। मामले में पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है।

इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के एवेन्यू रोड स्थित एक दुकान में हंपम्मा नाम की एक महिला आई और उसने साड़ी का गुच्छा चुरा लिया। लेकिन वह उसे लेकर भागने में कामयाब नहीं हो पाई।

दुकानदार ने महिला पर किया हमला एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि महिला को साड़ी चुराने के आरोप में दुकानदार ने जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सामने आए सीसीटीवी फोटोज में देखा जा सकता है कि दुकान के अंदर खड़ी होकर महिला साड़ियां निकालने की कोशिश करने लगी, इसके बाद साड़ी लेकर वह दुकान से बाहर जाने लगी। इसी दौरान दुकानदार नेमहिला को पकड़ लिया।