जलते अंगारों पर गरबा, नवरात्र में इस वायरल डांस को देखकर इंटरनेट यूजर्स सन्न
गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा नृत्य प्रसिद्ध है लेकिन इन दिनों मशाल रास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस 73 साल पुरानी परंपरा में कलाकार जलते अंगारों पर नंगे पैर गरबा करते हैं। प्रतिभागी महीनों तक कड़ी तैयारी और अभ्यास के बाद यह साहसिक प्रदर्शन करते हैं। मशाल रास अपनी अनूठी सांस्कृतिक छटा के लिए जाना जाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के मौके पर गुजरात के गरबा डांस दुनिया भर में मशहूर है। यह नृत्य एक जीवंत और अनूठी सांस्कृतिक छटा बिखेरता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों मशाल रास लोगों का ध्यान खींच रही है। दरअसल इस डांस में जलते अंगारो पर गरबा करना होता है।
Gujarat: On the first night of Navratri in Jamnagar, participants performed the Mashal Raas barefoot on burning embers, organized by the 73-year-old Patel Yuvak Garbi Mandal— IANS (@ians_india) September 23, 2025
इंटरनेट पर मशाल रास का वीडियो वायरल है। यह 73 साल पुरानी परंपरा अपने साहसिक प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। कलाकार जलते अंगारों पर नंगे पैर गरबा नृत्य करते हैं। इस नृत्य को करने के लिए प्रतिभागी महीनों तक कड़ी तैयारी और अभ्यास करते हैं।
