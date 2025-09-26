Language
    जलते अंगारों पर गरबा, नवरात्र में इस वायरल डांस को देखकर इंटरनेट यूजर्स सन्न

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:06 PM (IST)

    गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा नृत्य प्रसिद्ध है लेकिन इन दिनों मशाल रास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस 73 साल पुरानी परंपरा में कलाकार जलते अंगारों पर नंगे पैर गरबा करते हैं। प्रतिभागी महीनों तक कड़ी तैयारी और अभ्यास के बाद यह साहसिक प्रदर्शन करते हैं। मशाल रास अपनी अनूठी सांस्कृतिक छटा के लिए जाना जाता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के मौके पर गुजरात के गरबा डांस दुनिया भर में मशहूर है। यह नृत्य एक जीवंत और अनूठी सांस्कृतिक छटा बिखेरता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों मशाल रास लोगों का ध्यान खींच रही है। दरअसल इस डांस में जलते अंगारो पर गरबा करना होता है। 

    इंटरनेट पर मशाल रास का वीडियो वायरल है। यह 73 साल पुरानी परंपरा अपने साहसिक प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। कलाकार जलते अंगारों पर नंगे पैर गरबा नृत्य करते हैं। इस नृत्य को करने के लिए प्रतिभागी महीनों तक कड़ी तैयारी और अभ्यास करते हैं।

