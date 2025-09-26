जलते अंगारों पर गरबा, नवरात्र में इस वायरल डांस को देखकर इंटरनेट यूजर्स सन्न

गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा नृत्य प्रसिद्ध है लेकिन इन दिनों मशाल रास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस 73 साल पुरानी परंपरा में कलाकार जलते अंगारों पर नंगे पैर गरबा करते हैं। प्रतिभागी महीनों तक कड़ी तैयारी और अभ्यास के बाद यह साहसिक प्रदर्शन करते हैं। मशाल रास अपनी अनूठी सांस्कृतिक छटा के लिए जाना जाता है।