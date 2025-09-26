Language
    नवरात्र में युवक ने NRI दोस्तों को करा दिया डिजिटल गरबा, यूजर्स बोले- यह बस भारत में पॉसिबल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:11 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने दो एनआरआई दोस्तों की तस्वीर लेकर गरबा कर रहा है। डिजिटल क्रिएटर विराज घेलानी ने अपने दोस्तों की तस्वीर के साथ गरबा किया क्योंकि वे नवरात्र में भारत की परंपरा को मिस कर रहे थे। लोगों ने विराज के इस डिजिटल गरबा वाले आइडिया की खूब तारीफ की और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं।

    नवरात्र में युवक ने NRI दोस्तों को करा दिया डिजिटल गरबा। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपने हाथ दो दोस्तों की तस्वीर लेकर गरबा करता नजर आ रहा है।

    दरअसल, ये दोनों लोग मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज घेलानी के एनआरआई दोस्त हैं। चूंकि नवरात्र आते ही विदेशों में रहने वाले भारतीय भी यहां की परंपरा को मिस करने लगते हैं। ऐसे में विराज घेलानी ने अपने हाथों में अपने दोस्तों की तस्वीर को लेकर डिजिटल गरबा करा दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

    लोगों ने जमकर की तारीफ

    डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज घेलानी के इस डिजिटल गरबा वाले आइडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बता दें कि विराज घेलानी ने अपने दो एनआरआई दोस्तों के फोटो को प्रिंट करके और उनके साथ उत्सव के दौरान नृत्य करके "डिजिटल गरबा" किया। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें दोस्तों की मौजूदगी को दर्शाती थीं। इस तरकीब ने लोगों का दिल जीत लिया।

    विराज घेलानी ने कही ये बात

    इस वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसके लिए आप डिजिटल गरबा आयोजित करना चाहते हैं, क्योंकि वे असली मज़ा मिस कर रहे हैं।

    लोगों ने किए खूब कमेंट

    गौरतलब है कि इस पोस्ट लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि ये सभी सुविधाएं केवल भारत में ही देखने को मिल सकती हैं। भारत बिगनर्स के लिए नहीं है। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि कैलिफोर्निया में हम सिर्फ नौ दिन ही नहीं, बल्कि महीनों तक गरबा खेलते हैं वह भी आमने-सामने, डिजिटल नहीं। 

