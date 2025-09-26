नवरात्र में युवक ने NRI दोस्तों को करा दिया डिजिटल गरबा, यूजर्स बोले- यह बस भारत में पॉसिबल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने दो एनआरआई दोस्तों की तस्वीर लेकर गरबा कर रहा है। डिजिटल क्रिएटर विराज घेलानी ने अपने दोस्तों की तस्वीर के साथ गरबा किया क्योंकि वे नवरात्र में भारत की परंपरा को मिस कर रहे थे। लोगों ने विराज के इस डिजिटल गरबा वाले आइडिया की खूब तारीफ की और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपने हाथ दो दोस्तों की तस्वीर लेकर गरबा करता नजर आ रहा है।

दरअसल, ये दोनों लोग मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और अभिनेता विराज घेलानी के एनआरआई दोस्त हैं। चूंकि नवरात्र आते ही विदेशों में रहने वाले भारतीय भी यहां की परंपरा को मिस करने लगते हैं। ऐसे में विराज घेलानी ने अपने हाथों में अपने दोस्तों की तस्वीर को लेकर डिजिटल गरबा करा दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।