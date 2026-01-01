नए साल की खुशियां मातम में बदली, आंध्र प्रदेश में थार गाड़ी के नदी में गिरने से एक की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में नए साल का जश्न मनाने आए तीन दोस्तों के लिए यह रात जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई। काकीनाडा से आए निम्मकायाला श्रीधर, साई नाथ और गोपीकृष्णा ने बीच के पास एक रेस्टोरेंट में कमरा बुक किया था और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यू ईयर सेलिब्रेशन अचानक ही मातम में बदल गया। रात में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ये दोस्त ड्राइव पर निकले और इन दोस्तों की गाड़ी नदी में गिर गई। हादसे में गोपीकृष्णा ने कूदकर जान बचाई, जबकि श्रीधर नदी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता श्रीधर की तलाश की जा रही है।

मातम में बदला नए साल का जश्न रात में जश्न के बाद एक दोस्त कमरे पर ही रुक गया और बाकी दोनों दोस्त थार गाड़ी से ड्राइव पर निकले, लेकिन अन्ना-चेल्ला गट्टू के पास मौजूद तेज मोड़ को समय रहते नहीं देख पाए। संतुलन बिगड़ते ही गाड़ी सीधे गोदावरी नदी में जा गिरी। हादसे के दौरान गोपीकृष्णा ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचा ली, जबकि श्रीधर जीप के साथ नदी में बह गया।