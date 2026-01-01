Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल की खुशियां मातम में बदली, आंध्र प्रदेश में थार गाड़ी के नदी में गिरने से एक की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में नए साल का जश्न मना रहे तीन दोस्तों के लिए खुशी मातम में बदल गई। काकीनाडा से आए निम्मकायाला श्रीधर, साई नाथ और गोपीकृष ...और पढ़ें

    Hero Image

    आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में नए साल का जश्न मनाने आए तीन दोस्तों के लिए यह रात जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई। काकीनाडा से आए निम्मकायाला श्रीधर, साई नाथ और गोपीकृष्णा ने बीच के पास एक रेस्टोरेंट में कमरा बुक किया था और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यू ईयर सेलिब्रेशन अचानक ही मातम में बदल गया। रात में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ये दोस्त ड्राइव पर निकले और इन दोस्तों की गाड़ी नदी में गिर गई। हादसे में गोपीकृष्णा ने कूदकर जान बचाई, जबकि श्रीधर नदी में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता श्रीधर की तलाश की जा रही है।

    मातम में बदला नए साल का जश्न

    रात में जश्न के बाद एक दोस्त कमरे पर ही रुक गया और बाकी दोनों दोस्त थार गाड़ी से ड्राइव पर निकले, लेकिन अन्ना-चेल्ला गट्टू के पास मौजूद तेज मोड़ को समय रहते नहीं देख पाए। संतुलन बिगड़ते ही गाड़ी सीधे गोदावरी नदी में जा गिरी। हादसे के दौरान गोपीकृष्णा ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचा ली, जबकि श्रीधर जीप के साथ नदी में बह गया।

    रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लापता शख्स की तलाश जारी है। पूरे अंतरवेदी इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन की ओर से लापता युवक की तलाश की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश में पिता ने तीन नाबालिग बेटों को उतारा मौत के घाट, खुद भी फांसी लगाकर दी जान

    यह भी पढ़ें- Tata-Ernakulam एक्सप्रेस अग्निकांड की सीआरएस करेंगी जांच, 31 दिसंबर व 1 जनवरी को विजयवाड़ा में होगी सुनवाई