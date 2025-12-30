Language
    Tata-Ernakulam एक्सप्रेस अग्निकांड की सीआरएस करेंगी जांच, 31 दिसंबर व 1 जनवरी को विजयवाड़ा में होगी सुनवाई

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त माधवी करेंगी। यह घटना आंध्र प्रदेश के यलमंचिली स्टेशन के पास हुई थी, जिसमें ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। आंध्र प्रदेश के यलमंचिली रेलवे स्टेशन के पास टाटा–एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना को लेकर रेलवे ने जांच (Inquiry) के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच दक्षिण मध्य रेलवे सर्किल की रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) माधवी करेंगी। 
     
    जांच की सार्वजनिक सुनवाई 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को विजयवाड़ा में होगी। घटना रविवार तड़के उस समय हुई, जब टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा रेलखंड से गुजर रही थी। 
     
    रात लगभग 12:50 बजे ट्रेन के बी-1 एसी कोच और एम-2 कोच में अचानक आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। 
     
    इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इसकी निष्पक्ष जांच का निर्णय लिया है। 
     
    जांच की कार्रवाई विजयवाड़ा स्थित इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर में होगी। जांच के दौरान आग लगने के तकनीकी कारण, परिचालन व्यवस्था, सुरक्षा मानकों, कोच में मौजूद उपकरणों, और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली सहित सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की जाएगी। 
     
    रेलवे ने इस जांच को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आम लोगों और यात्रियों को भी गवाही देने का अवसर प्रदान किया है। यदि किसी यात्री, रेलवे कर्मचारी या आम नागरिक के पास घटना से संबंधित कोई जानकारी, दस्तावेज, फोटो, वीडियो या अन्य साक्ष्य हैं, तो वे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। 
     
    इच्छुक व्यक्ति 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विजयवाड़ा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग वहां उपस्थित नहीं हो सकते, वे सिकंदराबाद स्थित रेल निर्माण भवन में सीआरएस कार्यालय में अपना लिखित बयान भी जमा कर सकते हैं। 
     
    रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
