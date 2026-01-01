आंध्र प्रदेश में पिता ने तीन नाबालिग बेटों को उतारा मौत के घाट, खुद भी फांसी लगाकर दी जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के उय्यालावाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एक व्यक्ति ने पहले ही तीन नाबालिग बेटों की हत्या कर दी और फिर खुद ही अपने घर में फांसी का फंदा बनाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना नंदयाल जिले की है।

पुलिस ने गुरुवार, 1 जनवरी को इस मामले के बारे में जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बच्चों की मौत के सटीक कारणों की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। तीन नाबालिग बेटों की हत्या अल्लागड्डा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमोद कुमार ने पीटीआई को बताया कि "बुधवार को आरोपी ने कथित तौर पर अपने तीन नाबालिग बेटों की हत्या कर दी और बाद में उय्यालावाड़ा गांव स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।"