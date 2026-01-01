Language
    आंध्र प्रदेश में पिता ने तीन नाबालिग बेटों को उतारा मौत के घाट, खुद भी फांसी लगाकर दी जान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के उय्यालावाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने तीन नाबालिग बेटों की हत्या करने के बाद खुद भ ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के उय्यालावाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एक व्यक्ति ने पहले ही तीन नाबालिग बेटों की हत्या कर दी और फिर खुद ही अपने घर में फांसी का फंदा बनाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना नंदयाल जिले की है।

    पुलिस ने गुरुवार, 1 जनवरी को इस मामले के बारे में जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस बच्चों की मौत के सटीक कारणों की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी।

    तीन नाबालिग बेटों की हत्या

    अल्लागड्डा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रमोद कुमार ने पीटीआई को बताया कि "बुधवार को आरोपी ने कथित तौर पर अपने तीन नाबालिग बेटों की हत्या कर दी और बाद में उय्यालावाड़ा गांव स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।"

    पुलिस की शुरुआती जांच में संदेह है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते व्यक्ति ने यह कदम उठाया होगा।पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि मृतक की पत्नी ने इसी साल अगस्त में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिससे परिवार का दुख और भी बढ़ गया था।

    पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस हर पहलू को देखते हुए इस मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में परिवार की आर्थिक तंगी का ही मामला सामने आ रहा है

