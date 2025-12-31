पुजारी से बहस....फिर शिवलिंग को किया अपवित्र, द्राक्षारामम मंदिर का संदिग्ध CCTV कैमरे में कैद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के द्राक्षारामम मंदिर में सदियों पुराने शिवलिंग को अपवित्र करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। यह घटना मंगलवार तड़के, एकादशी के दिन हुई। जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए और सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं।

पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान थोतापेटा गांव के रहने वाले नीलम श्रीनिवास के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास घटना स्थल कपिलेश्वर घाट के पास सीसीटीवी कैमरे में उस समय कैद हुआ, जब तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने चार टीमें बनाकर संदिग्ध की तलाश की और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया।

पुजारी के बहस के बाद संदिग्ध ने दिया घटना को अंजाम शुरूआती जांच में किसी संगठित सांप्रदायिक कृत्य के बजाय संभावित व्यक्तिगत मकदस सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नीलम श्रीनिवास की हाल ही में एक स्थानीय मंदिर के पुजारी के साथ कुछ अनुष्ठानों के लेकर तीखी बहस हुई थी। आरोप है कि असहमति के बाद गुस्से में मंदिर प्रशासन के खिलाफ बदले की भावना से संदिग्ध ने सप्त गोदावरी नहर के किनारे स्थित शिवलिंग को निशाना बनाया।

सरकार ने दिए पारदर्शी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि संदिग्ध की पृष्ठभूमि या संबंधों की परवाह किए बिना पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।