आंध्र प्रदेश: 158 यात्रियों से भरे ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस हादसे में 1 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरी ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लगभग 66 किलोमीटर दूर यलमंचिली में देखने को मिला।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन की दो बोगियां आग की चपेट में आ गईं। रात को लगभग 12:45 बजे आग की सूचना मिली। एसी कोच में लगी आग अधिकारियों का कहना है, "जब ट्रेन में आग लगी, तब एक कोच में 82 यात्री और दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। हालांकि, आग में बी1 कोच से शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है।

ट्रेन से अलग हुए कोच ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं, दोनों क्षतिग्रस्त कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है।