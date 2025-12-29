आंध्र प्रदेश: 158 यात्रियों से भरे ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस हादसे में 1 की मौत
Train Fire: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास यलमंचिली में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। इस घटना से पूरी ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लगभग 66 किलोमीटर दूर यलमंचिली में देखने को मिला।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन की दो बोगियां आग की चपेट में आ गईं। रात को लगभग 12:45 बजे आग की सूचना मिली।
एसी कोच में लगी आग
अधिकारियों का कहना है, "जब ट्रेन में आग लगी, तब एक कोच में 82 यात्री और दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। हालांकि, आग में बी1 कोच से शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है।
ट्रेन से अलग हुए कोच
ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं, दोनों क्षतिग्रस्त कोचों को ट्रेन से अलग कर दिया गया है।
मामले की जांच जारी
आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चली है। आग की लपटों से कुछ यात्रियों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
