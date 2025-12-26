गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:45 AM (IST)

    गुजरात: कच्छ में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, कच्छ। गुजरात के कच्छ जिले में आज, शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई।

    रिपोर्ट के अनुसार भूकंप करीब शुक्रवार सुबह 04:30:02 बजे आया। भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में अक्षांश 23.65    °N और देशांतर 70.23°E पर स्थित था। जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया।

    अधिकारियों और प्रारंभिक खबरों के अनुसार, इस भूकंप के कारण अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान या संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, सुबह के वक्त आए इन झटकों के कारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लोगों में दहशत फैल गई और कई निवासी एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए।

    भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति

    कच्छ जिला 'अत्यधिक उच्च जोखिम' वाले भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone V) में आता है, जहां अक्सर हल्की तीव्रता के भूकंप दर्ज किए जाते हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।