ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.1 तीव्रता से कांपी धरती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किया गया है। ताइवान के मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन तुरंत किसी नुकसान की खबर नहीं है।

विभाग ने यह भी बताया कि भूकंप से राजधानी ताइपे में भी इमारतें हिल गईं और यह 11.9 किलोमीटर (7.39 मील) की गहराई पर आया था। रॉयटर्स ने यह भी बताया कि बुधवार के भूकंप से पूरे शहर में तेज झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है और भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है।