    ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.1 तीव्रता से कांपी धरती

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप के कारण धरती कांप उठी। फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थान ...और पढ़ें

    भूकंप से राजधानी ताइपे में भी इमारतें हिल गईं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किया गया है। ताइवान के मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन तुरंत किसी नुकसान की खबर नहीं है।

    विभाग ने यह भी बताया कि भूकंप से राजधानी ताइपे में भी इमारतें हिल गईं और यह 11.9 किलोमीटर (7.39 मील) की गहराई पर आया था। रॉयटर्स ने यह भी बताया कि बुधवार के भूकंप से पूरे शहर में तेज झटके महसूस किए गए। गौरतलब है कि ताइवान दो टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है और भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है।

