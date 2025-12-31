Language
    2026 में एअर इंडिया और इंडिगो का दिखेगा नया अवतार, एयरलाइंस ने बता दिया नए साल का पूरा प्लान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    एअर इंडिया और इंडिगो ने 2026 के लिए अपनी विस्तृत योजनाएं साझा की हैं। एअर इंडिया अपने विमानों के बेड़े का नवीनीकरण करेगी, जिसमें नई सीटें और मनोरंजन प ...और पढ़ें

    2026 में एअर इंडिया और इंडिगो का दिखेगा नया अवतार, एयरलाइंस ने बता दिया नए साल का पूरा प्लान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दो प्रमुख डॉमेस्टिक एयरलाइंस एअर इंडिया और इंडिगो ने बुधवार, 31 दिसंबर को साल 2025 के आखिरी दिन नए साल 2026 का प्लान साझा किया। टाटा ग्रुप की एअर इंडिया नए साल में अपने विमानों में कई अत्याधुनिक सेवाएं देने जा रही है। वहीं इंडिगो 2026 में अपने पहले एयरबेस को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

    एअर इंडिया में शामिल होंगे दो नए विमान

    एअर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी निपुन अग्रवाल ने एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम, महाराज क्लब के सदस्यों को लिखे एक पत्र में कहा कि 'हमारे पुराने वाइडबॉडी विमानों के पूरे बेड़े का इंटीरियर बदलने जा रहा है, जिसमें नई सीटें और एंटरटेनमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। पहले दो 787s विमान फरवरी में सेवा में वापस आ रहे हैं और उसके बाद हर महीने दो और विमान जोड़े जाएंगे।'

    निपुन अग्रवाल ने आगे कहा कि छह बिल्कुल नए वाइडबॉडी विमान, जिनमें 787 और A350S शामिल हैं, यह भी बेड़े में शामिल किए जाएंगे और एअर इंडिया के 777 विमानों के बेड़े का भी नवीनीकरण शुरू किया जाएगा।

    इंडिगो ने 2025 से ली ये सीख

    इंडिगो की दिसंबर महीने की शुरुआत में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई थीं और हवाई अड्डों पर लाखों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा था। इंडिगो ने इस महीने के हालातों को देखते हुए इनसे सीख लेकर परिचालन विश्वसनीयता बढ़ाने का दावा किया है।

    इंडिगो ने दिसंबर में एयरलाइन की तरफ से पैसेंजर्स को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। एयरलाइन तेजी से अपने नेटवर्क और परिचालन को सामान्य स्थिति में लेकर आ रही है। इसके साथ ही इंडिगो परिचालन को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

