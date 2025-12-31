कोहरे के आगे बेबस कैट-III सिस्टम, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का बुरा हाल; तीन दिन में 394 उड़ानें रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने नए साल की पूर्व संध्या पर हवाई यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर बुधवार को दृश्यता शून्य के करीब पहुंचने से यात्रियों का नए साल का सफर दुःस्वप्न में बदल गया। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण बुधवार को कुल 148 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 350 से अधिक उड़ानों ने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरी।

आधुनिक तकनीक कैट-III लैंडिंग सिस्टम भी पड़ा फीका बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे विजुअल रेंज कई स्थानों पर 50 से 100 मीटर तक दर्ज की गई। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि यहां इंस्टॉल अत्याधुनिक कैट-III लैंडिंग सिस्टम के बावजूद उड़ानों का संचालन करना बेहद जोखिम भरा हो गया। दोपहर के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन तब तक उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ चुका था।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, बुधवार केवल 2 विमानों को डायवर्ट किया गया, लेकिन 78 आगमन और 70 प्रस्थान वाली उड़ानें रद करनी पड़ीं। इसके साथ ही तीन दिनों में रद उड़ानों की संख्या 394 तक पहुंच गई है। जिसने हवाई यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसमें 29 दिसंबर को 128 उड़ानें, 30 दिसंबर को 118 उड़ानें बुधवार 31 दिसंबर को 148 उड़ानें हो चुकी हैं।