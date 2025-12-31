श्रीनगर एयरपोर्ट पर खराब मौसम और परिचालन समस्याओं के कारण 6 उड़ानें रद, यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। खराब मौसम और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण बुधवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने-जाने वाली कुल छह उड़ानें रद कर दी गईं। यह घटना जम्मू और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में छाए घने कोहरे के बीच हुई है।

श्रीनगर हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा सोश्यल मीडिया पर जारी एक पोस्ट के अनुसार, मौसम संबंधी कारणों से इंडिगो की एक, एयर इंडिया की तीन और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान रद की गई, जबकि स्पाइसजेट की एक उड़ान परिचालन संबंधी कारणों से रद की गई।

रद उड़ानों की सूची के साथ जारी पोस्ट में लिखा था, कृपया ध्यान दें कि परिचालन और मौसम संबंधी कारणों से आज की सभी उड़ानें फिलहाल रद हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि हवाई अड्डे जाने से पहले संबंधित एयरलाइन से अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें। आगे की जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी।

यात्रियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के अतिरिक्त, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स 1271/1272 (आईएक्सआई-श्रीनगर-दिल्ली), जिसका आगमन अनुमानित समय 1345 बजे और प्रस्थान का समय 1420 बजे है, जम्मू (आईएक्सजे) में खराब मौसम की आशंका के कारण आज रद कर दी गई है।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे पुनः बुकिंग और सहायता के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें, श्रीनगर हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा एक अलग पोस्ट में कहा गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने एक सलाह जारी कर यात्रियों से उड़ान की स्थिति पर नज़र रखने और सामान्य समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने का आग्रह किया है।

घने कोहरे के कारण कम दृश्यता उत्तरी भारत के कुछ हवाई अड्डों पर परिचालन को प्रभावित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एयरलाइन से सीधे उड़ान संबंधी अपडेट प्राप्त करें और सामान्य समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। बयान में कहा गया है, यात्रियों की सहायता और सुरक्षित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एएआई की टीमें हवाई अड्डों पर मौजूद हैं।